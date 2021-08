Bukayo Saka sprakeloos door muur van lieve berichten bij Arsenal

Woensdag, 4 augustus 2021 om 14:42 • Dominic Mostert

Arsenal heeft Bukayo Saka op een bijzondere manier verwelkomd na zijn vakantie. Duizenden supporters stuurden de afgelopen weken positieve berichten richting de aanvaller, die door Arsenal zijn opgehangen aan een muur in het eigen trainingscomplex. Saka kreeg de brieven woensdag te zien en was sprakeloos.

"Ik ben sprakeloos", stamelt een emotionele Saka in een video die Arsenal woensdag deelt via sociale media. Een teddybeer springt in het oog bij de jongeling. "Deze neem ik mee naar huis." Saka leest vervolgens lachend een ander bericht voor: "Hij zegt dat we wel een potje kunnen voetballen in het park en dat hij me dan laat winnen. Hoe kan ik hier 'dankjewel' voor zeggen? Kan ik ze gewoon allemaal mee naar huis nemen?"

De negentienjarige aanvaller werd na de verloren EK-finale op racistische wijze bejegend en uitgescholden, nadat hij een strafschop miste in de penaltyreeks. Hij reageerde daar vier dagen later op in een statement. "Ik wil niet dat een kind of volwassene de hatelijke en kwetsende berichten moet ontvangen die ik, Marcus Rashford en Jadon Sancho deze week hebben ontvangen", schreef Saka, die zich richtte tot sociale media. "Ik wist meteen wat voor soort haat ik zou ontvangen en dat is een trieste realiteit. Jullie krachtige platforms doen niet genoeg doen om deze berichten te stoppen. Er is geen plaats voor racisme of haat van welke aard dan ook in het voetbal of in welk deel van de samenleving dan ook. Liefde zal altijd overwinnen."