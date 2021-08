Schmidt kiest voor Champions League-debutant tegen FC Midtjylland

Dinsdag, 3 augustus 2021 om 18:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:38

De opstelling van PSV voor de wedstrijd tegen FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League is bekend. Roger Schmidt kiest ervoor om de geschorste Olivier Boscagli te vervangen door de 22-jarige Armando Obispo, die zijn debuut makt in de (voorronde van) de Champions League. Het eerste duel tussen PSV en Midtjylland begint dinsdagavond om 20.00 uur in het Philips Stadion.

In de returnwedstrijd tegen Galatasaray kreeg Boscagli twee gele kaarten. “Daarvoor hebben we geschikte alternatieven, met Nick Viergever en Armando Obispo. Ze verdienen het allebei om te spelen”, zei Schmidt maandag op de persconferentie in aanloop naar het treffen. De keuze is gevallen op Obispo, waardoor Viergever op de bank zit. Als hij invalt, speelt Viergever zijn 85ste wedstrijd in Europees verband voor een Nederlandse club. Hij zou daarmee het record van Danny Blind en Willy van de Kerkhof (84) verbreken.

Het Eindhovens Dagblad hield in de aanloop naar de wedstrijd rekening met nog een wijzigingen. Phillipp Mwene kreeg in het tweeluik met Galatasaray de voorkeur als rechtsback, maar Jordan Teze traint inmiddels weer volop mee met de A-selectie en de krant verwachtte dat hij een kans zou krijgen. Schmidt houdt echter vast aan Mwene op de rechtsbackpositie. Daardoor is de entree van Obispo de enige wijziging ten opzichte van het uitduel met Galatasaray van vorige week.

Midtjylland - dat vorig seizoen als nummer twee achter kampioen Bröndby IF eindigde in Denemarken - heeft te maken met een corona-uitbraak. Trainer Bo Henriksen moet Nicolas Madsen, Henrik Dalsgaard en sterspeler Pione Sisto missen, nadat ze positief zijn getest. Ook Jens Cajuste is niet van de partij, al stond dat van tevoren al min of meer vast. De middenvelder annex Zweeds international heeft de ruimte gekregen om een transfer te maken en is op weg naar Brentford.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Madueke, Zahavi, Gakpo

Opstelling FC Midtjylland: n.n.b.