Der Spiegel onthult krankzinnige jackpot die Alaba binnenhaalt in Madrid

Vrijdag, 30 juli 2021 om 18:41 • Jeroen van Poppel

De transfer van David Alaba naar Real Madrid mag dan officieel het stempel transfervrij hebben, goedkoop is de komst van de 29-jarige Oostenrijker allerminst. Der Spiegel onthult vrijdag dat Alaba in totaal liefst 115 miljoen euro bruto overhoudt aan zijn vijfjarige contract bij de Koninklijke.

Nog voordat Real Madrid het eerste salaris aan Alaba heeft uitgekeerd, is de Spaanse grootmacht al 29,2 miljoen euro kwijt aan zijn komst. De verdediger zelf ontving een tekenpremie van liefst 17,2 miljoen euro, terwijl zaakwaarnemer Pini Zahavi 5,2 miljoen euro commissie opstreek. Daarnaast werd er 6,3 miljoen euro uitgekeerd aan de vader van Alaba, die eveneens optreedt als een van zijn vertegenwoordigers.

Alaba krijgt per 1 juli jaarlijks 19,47 miljoen euro overgemaakt aan salaris, zo weet de Duitse krant. Daarmee is Real Madrid in vijf jaar tijd 115 miljoen euro kwijt aan Alaba plus nog eens 11,5 miljoen euro aan vergoedingen voor zijn belangenbehartigers. De gigantische bedragen leiden tot cynisch commentaar in Der Spiegel. "President Florentino Pérez maakt werk van de Super League. Hij stelt dat topclubs anders met het faillissement worden bedreigd. Tegelijkertijd trekt hij spelers aan met enorme vergoedingen", aldus de Duitse krant.

Het is nog wachten op het officieuze debuut van Alaba, die rugnummer 4 heeft overgenomen van de vertrokken clubicoon Sergio Ramos. Alaba is na het EK met Oostenrijk later aangesloten in de voorbereiding en komt mogelijk op zondag 8 augustus voor het eerst in actie voor zijn nieuwe club. Real Madrid speelt op die dag een oefenwedstrijd tegen AC Milan.