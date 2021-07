Arne Slot noemt naast Guus Til nog een uitblinker van Feyenoord

Donderdag, 29 juli 2021 om 23:21 • Dominic Mostert

Arne Slot haalt opgelucht adem na de zwaarbevochten overwinning van Feyenoord in de tweede voorronde van de Conference League. Door een hattrick van Guus Til, waarvan het laatste doelpunt in de slotminuut viel, won Feyenoord met 3-2 van FC Drita. Na afloop benoemt Slot de goals van Til, maar licht hij ook het optreden van doelman Justin Bijlow uit. "Onze keeper heeft ons er vanavond een paar keer doorheen gesleept", concludeert de trainer bij ESPN.

"Het was in elk geval geen saaie wedstrijd", zegt Slot met gevoel voor understatement. "Van tevoren schat je in dat je wat eenvoudiger doorgaat tegen deze tegenstander. Het moest van ver komen en we hebben geluk gehad, al weet ik niet in hoeverre het geluk is, want we beschikken over een fantastische keeper. Dan heb je normaal gesproken ook meer geluk, als je een goede keeper hebt. Het team heeft een fantastische mentaliteit getoond. Een beetje geluk en de fantastische supporters zorgden ervoor dat we door zijn."

Til staat na afloop glunderend voor de camera. "Dit is fantastisch natuurlijk", vertelt de man van de wedstrijd, die na zijn derde doelpunt de goaltune meezong in De Kuip. "Ja, dat klopt. De keren dat ik hier had gespeeld, had ik alleen maar verloren. Als je dan een goal om je oren krijgt en je hoort het nummer, dan is het even iets minder leuk. Ik heb nu ontzettend genoten." Toch is Til realistisch over het wedstrijdverloop. "Hoe wij kansen soms ook weggaven... Maar goed, we hebben gewonnen. Dan het het vergeten. Ik denk wel dat we goed moeten analyseren. Drita speelde op de counter, dat de deden ze goed. Maar wij waren af en toe totaal niet waakzaam."

Jens Toornstra is minder euforisch dan Til. Hij deelt niet in de euforie, maakt hij na afloop duidelijk. "Nee, nee... Kijk, op het moment is dat leuk, maar we weten allemaal: zo'n wedstrijd mag je niet zó winnen", benadrukt Toornstra. "Je moet 'm winnen, het is goed dat we dat gedaan hebben, maar we hebben het onszelf onnodig heel lastig gemaakt. Dat besef is er wel."