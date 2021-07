Sneijder ziet beelden van Elia: ‘Ik vind dit echt onzin wat er hier gebeurt’

Woensdag, 28 juli 2021 om 20:00 • Laatste update: 20:25

Wesley Sneijder reageert met verbazing op een fragment van Eljero Elia uit de documentaire No Guts, No Glory van Videoland over het afgelopen seizoen van FC Utrecht. Op de beelden is te zien hoe 34-jarige aanvaller woedend de kleedkamer binnenloopt en tegen Adrián Dalmau herhaaldelijk zegt: ‘Je hebt echt geluk dat die camera hier is’. Sneijder noemt het in de studio ‘onzin’ wat er op de beelden gebeurt. Elia plaatst kort na de uitspraken van Sneijder drie lachende emoji’s op Twitter.

Elia beent in het fragment de kleedkamer van FC Utrecht binnen, ogenschijnlijk op zoek naar Dalmau. De Spaanse spits zit in een volgende ruimte met een handdoek over zijn hoofd en zijn gezicht in zijn handen. Elia spreekt Dalmau een aantal keer aan met ‘amigo’, maar de Spanjaard reageert niet. Vervolgens loopt Elia weg en zegt hij tot drie keer toe: ‘Hij heeft echt geluk dat die camera hier is’. Presentator Bart Nolles vraagt aan de eveneens aanwezige Ron Vlaar of hij weleens iemand ‘helemaal verrot heeft gescholden’ in een kleedkamer.

“Nee, eigenlijk niet”, antwoordt Vlaar. "Dat is niet echt mijn stijl geweest. Ik ben meer iemand die dan ervoor probeerde te zorgen dat het beter ging. Als iemand een fout maakte, kon je er toch niets meer aan doen. Dus dan heeft het geen zin daar nog op te ageren. Dan denk ik niet dat je iemand helpt. Ik zit even aan beelden terug te denken van Wesley, maar jij was volgens mij ook niet iemand om er direct op in te springen.”

“Ik vind dit echt onzin wat er hier gebeurt”, zo reageert Sneijder op de woorden van Vlaar en het fragment. "Hij komt binnen en wil eigenlijk iets zeggen, je ziet in een bepaalde emotie. En dan gaat hij zeggen: ‘Je hebt geluk dat die camera er staat’. Als je in die emotie zit, ga je naar binnen en interesseert het je niet wat er om je heen staat. Al staan er honderd camera’s bij: als je in die emotie zit, moet je het zeggen ook.”

?????? — Eljero Elia (@EljeroElia) July 28, 2021

Nolles haalt aan dat Elia zich inhoudt omdat hij zich bewust was van de camera. “Zou het zo zijn geweest dat hij zich bewust was van de camera? Tja”, reageert Sneijder. Nolles vraagt of het einde van de carrière van Elia nadert, gezien hij momenteel bij FC Utrecht niet in de plannen voorkomt. “Het is tegenwoordig wel moeilijk om een club te vinden. Hij heeft geen topjaar gehad en dan kan het hard gaan", stelt Vlaar. "Dat is de tijd waarin we nu zitten, je kunt zomaar gelijk hebben.”