Persoonlijk akkoord nadert: Boadu op weg naar uitgang bij AZ

Woensdag, 14 juli 2021 om 06:47 • Chris Meijer • Laatste update: 08:58

Myron Boadu nadert een persoonlijk akkoord met AS Monaco, zo weet Fabrizio Romano in de nacht van dinsdag op woensdag te melden. Volgens de transferexpert zit er ‘progressie’ in de gesprekken tussen AZ en de Monegasken over de twintigjarige spits. RMC Sport maakte dinsdag al melding van positief verlopen onderhandelingen tussen AS Monaco en AZ over Boadu.

Romano meldt echter dat AS Monaco al een akkoord nadert met Boadu en diens zaakwaarnemer Mino Raiola, die bezig is om de deal rond te krijgen. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat voor bedrag AZ tegemoet kan zien voor het nog tot medio 2023 lopende contract van de spits. Nice-Matin schreef eerder dat er een transfersom van minstens vijftien miljoen euro op tafel moest komen om Boadu los te weken bij AZ.

AZ haalde Boadu in 2013 binnen, nadat hij werd weggekaapt bij de amateurs van Buitenveldert. In 88 wedstrijden in de hoofdmacht van de Alkmaarders liet de enkelvoudig international van Oranje 38 doelpunten noteren. De naam van Boadu werd eerder in verband gebracht met onder meer Bayern München, Ajax, AC Milan, Juventus, Liverpool en Paris Saint-Germain. Het heeft er nu alle schijn van dat AS Monaco dus zijn nieuwe club gaat worden.

Ondanks het vertrek van Stevan Jovetic - die in het bezit was van een aflopend contract - beschikt hoofdtrainer Niko Kovac over genoeg aanvallers in zijn selectie. Mocht de overgang doorgang vinden, dan krijgt Boadu te maken met concurrenten als Wissam Ben Yedder en Kevin Volland. Ook de talentvolle Italiaanse spits Pietro Pellegri staat onder contract bij Monaco. Hij werd begin 2018 voor ruim twintig miljoen euro overgenomen van Genoa. AZ lijkt overigens ook Calvin Stengs kwijt te gaan raken, want hij is reeds op het vliegtuig gestapt om een transfer naar OGC Nice af te ronden.