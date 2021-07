Le Parisien: PSG geeft droom van Messi en Neymar definitief op

Paris Saint-Germain rekent definitief niet meer op de komst van Lionel Messi, zo weet Le Parisien dinsdag te onthullen. De Franse grootmacht is bereid om ver te gaan voor de komst van de 34-jarige aanvaller, maar men legt zich in Parijs inmiddels neer bij de wens van Messi om zijn loopbaan bij Barcelona te vervolgen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de spelmaker binnen afzienbare tijd een nieuw contract tekent in het Camp Nou.

PSG werd de afgelopen maanden meermaals gelinkt aan Messi, die bij Barcelona over een aflopende verbintenis beschikte. TNT Sports Brasil wist in april nog te melden dat de Fransen een officieel contractvoorstel hadden gedaan aan de aanvaller van Barcelona. Messi kon bij PSG voor twee seizoenen tekenen, met daarbij een optie voor nog een seizoen. Er werd zelfs gerept over een 'onevenaarbaar' voorstel. Enkele maanden later echter is de situatie rondom de sterspeler heel anders.

'PSG ziet af van de droom om Neymar en Messi samen te zien spelen in het Parc des Princes', zo kopt Le Parisien dinsdag. De PSG-leiding hoopte dat de aanwezigheid van Neymar Messi over de streep zou kunnen trekken. Het tweetal speelde enkele jaren samen bij Barcelona en de onderlinge band lijkt nog steeds zeer hecht te zijn. Van een hernieuwde samenwerking lijkt het echter niet te komen. PSG wist al wel eerder Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos en Achraf Hakimi naar Parijs te halen.

AS meldde zaterdagavond dat ‘bronnen rond de club’ bevestigen dat LaLiga de inschrijving van Messi door Barcelona toestaat. De gesprekken tussen Jorge Messi, vader en zaakwaarnemer, en de club verliepen stroef, daar er eerder nog geen garantie gegeven kon worden over de speelgerechtigdheid van de aanvaller in Spanje. Nu zijn alle plooien gladgestreken, zo klonk het afgelopen weekeinde.

Volgens de berichtgeving zijn president Joan Laporta en Jorge Messi het eens geworden over het salaris. Naar aanleiding daarvan heeft Barcelona de begrote salarishuishouding ingediend bij Javier Tebas, president van LaLiga. Barcelona zou garanties hebben gegeven over het snijden in de loonkosten en over het vertrek van ‘diverse spelers’. Daarnaast zou de organisatie van LaLiga en de UEFA wegens de impact van pandemie met de hand over het hart willen strijken en flexibeler zijn met de financiële audit van de Catalaanse club.