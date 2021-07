‘Laatste obstakel voor nieuw contract Messi bij Barcelona plots weg’

Zaterdag, 10 juli 2021 om 23:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:17

Barcelona gaat de komende dagen officieel bekendmaken dat Lionel Messi behouden blijft. AS meldt zaterdagavond dat ‘bronnen rond de club’ bevestigen dat LaLiga zijn inschrijving toestaat. De gesprekken tussen Jorge Messi, vader en zaakwaarnemer, en de club verliepen stroef, daar er eerder nog geen garantie gegeven kon worden over de speelgerechtigdheid van de aanvaller in Spanje. Nu zijn alle plooien gladgestreken, zo klinkt het.

Volgens de berichtgeving zijn president Joan Laporta en Jorge Messi het eens geworden over het salaris. Naar aanleiding daarvan heeft Barcelona de begrote salarishuishouding ingediend bij Javier Tebas, president van LaLiga. Barcelona zou garanties hebben gegeven over het snijden in de loonkosten en over het vertrek van ‘diverse spelers’. Daarnaast zou de organisatie van LaLiga en de UEFA wegens de impact van pandemie met de hand over het hart willen strijken en flexibeler zijn met de financiële audit van de Catalaanse club.

La Liga have not authorised Barcelona to register Lionel Messi’s new contract yet, per reports. As of today, they don’t even know they terms of the deal — Samuel Marsden (@samuelmarsden) July 10, 2021

Het nieuws komt op een opvallend moment, daar Tebas donderdag nog een waarschuwing uitdeelde aan de Catalanen. Hij benadrukte nogmaals dat Barça op dit moment niet de financiële ruimte zou hebben om de 34-jarige aanvaller vast te leggen. Barcelona moet flink bezuinigen om aan de Financial Fair Play-regels van de Spaanse competitie te voldoen, een regelgeving die nog strenger is dan de financiële eisen van de UEFA. “Messi zal niet kunnen tekenen op de voorwaarden die hij in zijn vorige contract had. Dat is onmogelijk, maar ik denk dat er op dit moment geen enkele Europese club is die dat bedrag kan betalen. Niet alleen Barcelona heeft daar problemen mee”, zo klonken de woorden van de LaLiga-voorzitter.

De Spaanse sportkrant verklaart nu dat Tebas aanstuurde op een persoonlijk gesprek met Jorge Messi. De organisatie van LaLiga wilde uitleggen waarom Messi senior het bod dat Barcelona op tafel had gelegd moet accepteren, omdat inschrijving voor de competitie anders niet haalbaar zou zijn. Bronnen rondom Messi verklaren echter dat het betreffende gesprek er niet gaat komen, omdat het al duidelijk is wat er verwacht wordt van de betrokken partijen en de club al een akkoord heeft bereikt met Messi. Dezelfde personen zouden nu te kennen geven dat de inschrijving voor LaLiga al is geaccepteerd door Tebas, die dat overigens nog niet aan de grote klok heeft gehangen.

Samuel Marsden, journalist van Sport, meldt tegelijkertijd dat er van bevestiging van inschrijving nog geen sprake is. "LaLiga heeft Barcelona nog geen toestemming gegeven om het nieuwe contract van Lionel Messi te registreren. Op dit moment zijn de voorwaarden van de deal (tussen Messi en Barcelona, red.) nog niet bekend", verkondigt Marsden op Twitter.