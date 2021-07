Glenn Helder wil niet over voetbal praten door situatie Peter R. de Vries

Woensdag, 7 juli 2021 om 10:16 • Yanick Vos • Laatste update: 10:28

Een opmerkelijk moment woensdagochtend op NPO Radio 1. Het radiostation wilde met Glenn Helder de halve finales van het EK bespreken, maar dat zag de oud-voetballer niet meer zitten nadat Peter R. de Vries dinsdagavond is neergeschoten. “Ik vind het een beetje nep tegenover mezelf als ik nu over voetbal ga praten”, zo legde Helder uit in gesprek met presentator Jurgen van den Berg.

“Ik zeg je eerlijk: we hadden die afspraak al gemaakt, maar na wat er gisteravond gebeurd is... Als ik af had kunnen bellen, dan had ik afgebeld”, aldus Helder. “Ik weet dat het leven doorgaat, dat snap ik ook wel. Maar als ik had kunnen afbellen, dan had ik afgebeld”, herhaalde hij. “Ik voel me niet geroepen om over voetbal te praten en doen alsof dat zogenaamd nu mijn interesse heeft, terwijl gisteravond Peter R. de Vries is neergeschoten.”

Opmerkelijk moment: we zouden het met Glenn Helder hebben over de halve finales van het EK, maar hij ziet dat niet meer zitten na de aanslag van gisteravond op Peter R. de Vries. "Ik vind het een beetje nep tegenover mezelf als ik nu over voetbal ga praten." #r1jn pic.twitter.com/Pv9ymltPwt — NPO Radio 1 (@NPORadio1) July 7, 2021

“Als jij liever wil dat we stoppen, dan vind ik dat ook goed hoor. Dat mag. Wat jij wil”, zei radiopresentator Van den Berg. Helder zocht naar de juiste woorden en zei toen: “Ik vind het een beetje nep tegenover mezelf als ik nu over voetbal ga praten. Het is zo recent. Het is niet zomaar iemand die neergeschoten is. Er wordt gewoon iets gezegd tegen Nederland, doordat je zo iemand neerschiet. En dan ga ik de volgende ochtend praten over voetbal, alsof er niks gebeurd is.”

Helder is van mening dat hij een verkeerd signaal zou afgeven als hij zou vooruitblikken op de halve finale van het EK tussen Engeland en Denemarken, terwijl De Vries de avond daarvoor is neergeschoten in Amsterdam. “Die wedstrijd van vanavond interesseert me echt voor geen meter”, aldus Helder, die De Vries zegt te kennen. “Ik ben hem een paar keer tegengekomen. Het is gewoon zó erg. Dit gaat ook verder dan of je hem mag of niet mag. Ik mag hem super graag.”

“Glenn, ik begrijp het helemaal wat je zegt”, reageerde Van den Berg. “En we respecteren dat, dus hartelijk dank. En toch ook bedankt voor je verhaal, want waar jij mee zit, daar zit half, of misschien wel heel Nederland mee. Hoe gaan we vandaag verder na dit vreselijke nieuws dat gisteren tot ons kwam?” Helder, oud-speler van onder meer Arsenal, herhaalde nogmaals dat hij het niet het geschikte moment vond om over voetbal te praten. “Jullie kunnen me altijd bellen, maar nu is het even balen.”

Peter R. de Vries vecht voor zijn leven; meerdere verdachten aangehouden

Op een persconferentie werd dinsdagavond de situatie van Peter R. de Vries besproken door onder meer burgemeester Femke Halsema. Lees artikel

De Vries werd dinsdagavond omstreeks 19.30 uur neergeschoten in Amsterdam. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, meldde tijdens een ingelaste persconferentie dat de misdaadjournalist annex zaakwaarnemer zwaargewond in het ziekenhuis ligt en vecht voor zijn leven. De politie hield na een massale klopjacht drie mannen aan. Bronnen binnen de politie bevestigen tegenover de Gelderlander dat twee van de verdachten uit Gelderland komen. Het gaat om twee mannen van ongeveer twintig en dertig jaar uit Tiel en Maurik.