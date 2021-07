Peter R. de Vries vecht voor zijn leven; meerdere verdachten aangehouden

Dinsdag, 6 juli 2021 om 23:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:34

De toestand van Peter R. de Vries is dinsdagavond laat dat hij zwaargewond is en vecht voor zijn leven. Dat meldde Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, tijdens een ingelaste persconferentie. De misdaadjournalist, die ook werkte als voetbalmakelaar, werd dinsdag omstreeks 19.30 uur neergeschoten in Amsterdam. Frank Paauw, korpschef van de Regionale Politie Eenheid Amsterdam, voegt toe dat er drie verdachten zijn aangehouden.

De Vries was dinsdagavond te gast bij het televisieprogramma RTL Boulevard. Omstreeks half acht, toen het programma net afgelopen was, werd de journalist buiten de studio neergeschoten. Hij werd daarbij in het hoofd geraakt. "Dames en heren, zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries neergeschoten", zo opende Halsema de persconferentie. "Op dit moment weten we alleen dat hij zwaargewond is en vecht voor zijn leven. Meer kan ik u nu niet melden."

Halsema betuigt haar medeleven. "Ons hart gaat uit naar zijn gezin, naar zijn familie en zijn vrienden. Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist, onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid. Volstrekt onafhankelijk en vrij van geest. Hij komt op voor mensen in nood, voor ouders van een vermoord kind, of voor mensen die ten onrechte zijn veroordeeld. Hij houdt de opsporingsinstanties scherp en daarmee de rechtstaat op koers. Hij is nog lang niet klaar."

Paauw, korpschef van de Amsterdamse politie, meldt dat er drie verdachten zijn aangehouden. "We hebben op de A4 zicht gekregen op een mogelijke vluchtauto", aldus Paauw. "Daarbij zijn ook twee verdachten aangehouden. We denken dat hier een mogelijke schutter bij zit. Een derde verdachte is aangehouden op een andere locatie in Amsterdam. We leven mee met de familie van Peter R. de Vries en stellen alles in het werk om deze zaak op te lossen. Er is een groot rechercheteam aan het werk, waarbij we alles op alles zullen zetten om deze laffe zaak op te lossen."

René de Beukelaer, hoofdofficier van justitie, wil niet veel kwijt over de beveiliging rondom De Vries. "Ik weet dat u veel vragen zult hebben over de beveiliging van de heer De Vries", zegt De Beukelaer. "U weet dat we daar in de regel geen mededelingen over doen. Dat doen we omdat we anderen daarin ook niet wijzer willen maken dan ze zijn. Ik kan dat nu ook niet doen. Dit alles heeft vanavond plaatsgevonden na een uitzending van RTL Boulevard. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de veiligheid rondom dit programma in gevaar is."