‘Peter Bosz legt een aanbieding neer bij Ajax voor André Onana’

Zaterdag, 3 juli 2021 om 20:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:45

Peter Bosz wil André Onana ophalen bij Ajax, zo weet L’Equipe zaterdagavond te melden. De oefenmeester van Olympique Lyon had een goede band opgebouwd met de Kameroense doelman in zijn Ajax-periode en hoopt de 25-jarige Onana nu te verleiden tot een overstap naar de Franse nummer vier van afgelopen seizoen. Volgens de berichtgeving verlangt Ajax een transfersom van acht miljoen euro.

De Franse krant meldt dat ‘bronnen rond Onana’ hebben aangegeven dat Lyon enkele dagen geleden al een gesprek heeft gevoerd met de sluitpost. Les Gones zouden een langetermijncontract hebben aangeboden, al is er van een akkoord nog geen sprake. De doelman is naar verluidt geïnteresseerd in een overstap naar Lyon, mits hij daar kan rekenen op een basisplek. Onana wacht nog met het doorhakken van de knoop, omdat er nog ‘andere Franse ploegen’ geïnteresseerd zouden zijn in de diensten van de keeper.

Er zijn wel enkele struikelblokken voor Lyon als het daadwerkelijk in zee gaat met de Kameroener. Onana wil volgend jaar graag meespelen met de Afrika Cup, wat betekent dat Lyon de volledige maand januari niet kan beschikken over de doelman. Daarnaast zal hij ook nog de dopingschorsing moeten uitzitten. Pas vanaf 1 september mag Onana weer op het trainingsveld verschijnen en vanaf 4 november is hij weer speelgerechtigd.

Lyon krijgt volgens L’Equipe in de strijd om de handtekening van Onana van concurrentie van Internazionale, waarmee hij ook al 'een gesprek heeft gevoerd'. Inter is op zoek naar een vervanger voor de 38-jarige Samir Handanovic. L’OL hoopt de concurrenten echter te overtreffen met ‘gegarandeerde speeltijd’ in de Europa League en in de Coupe de France. Het plan van Lyon is om Anthony Lopes als eerste doelman in te zetten in de competitiewedstrijden van komend seizoen. Onana kan zodoende fit worden en wedstrijdritme opdoen. Vanaf de tweede jaargang gaat hij de strijd om een basisplek aan met Lopes.

Verder meldt de krant dat ook Arsenal wel oren heeft naar een deal met Ajax. Onana zou echter als voorwaarde hebben gesteld dat hij een gegarandeerde basisplek krijgt ten koste van Bernd Leno, die momenteel eerste doelman is bij de Londenaren. Aan dat voorstel willen the Gunners vooralsnog niet meewerken.