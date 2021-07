Derksen: ‘Hij moet zich kapot schamen, Ajax heeft zich zo chique gedragen’

Zaterdag, 3 juli 2021 om 09:38 • Chris Meijer

Het is voorlopig nog de vraag waar de toekomst van André Onana ligt. De 25-jarige doelman weigert voorlopig zijn tot medio 2022 lopende contract te verlengen, waardoor hij over een jaar transfervrij Amsterdam dreigt te verlaten. Johan Derksen zegt in het programma De Oranjezomer van SBS6 dat Onana zich ‘werkelijk kapot moet schamen’ voor zijn houding jegens Ajax.

“Twee jaar geleden konden ze twintig miljoen euro voor Onana krijgen, volgens mij. Als je hem nu koopt, kan je hem tot november niet gebruiken. Dan kan hij drie wedstrijdjes spelen. Daarna gaat hij naar de Afrika Cup en is hij weer zes weken weg. Hij kan de kampioenswedstrijd spelen en voor de rest helemaal niet”, zo begint Valentijn Driessen in het praatprogramma. Onana zit nu nog een dopingschorsing uit, die recent werd ingekort tot november.

“Die Onana moet zich werkelijk kapot schamen”, zo haakt Derksen in. “Ajax heeft zich zo chique gedragen. Zijn salaris wordt doorbetaald en door zijn stomme schuld zit Ajax zonder wereldkeeper. En geen enkel gevoel, alles draait om Onana. Hij is transfervrij, gaat weg en stopt alle poen in zijn zak. Stank voor dank.”

The Athletic meldde onlangs dat Onana serieus overweegt om komend seizoen bij Ajax te blijven, om over een jaar transfervrij te kunnen vertrekken. Volgens de NOS zou Arsenal zes tot negen miljoen euro willen betalen voor de goalie, nu zijn schorsing is ingekort. Het is echter al een tijd stil rond de belangstelling van Arsenal. De naam van Onana werd recent eveneens in verband gebracht met onder meer AS Monaco en Internazionale.