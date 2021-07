Perez waarschuwt De Boer: ‘Die competitie is meer een vlucht naar geld’

Kenneth Perez is niet positief gestemd over de toekomst van Frank de Boer als trainer. De analist signaleert in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij hij zich als trainer niet heeft weten te onderscheiden en acht de kans daarom niet groot dat er spoedig een aanbieding zal binnenkomen. De Boer stapte deze week op als bondscoach van Oranje, zijn vierde snelle ontslag na ook Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United spoedig verlaten te hebben.

Dat Perez somber is over de toekomst van De Boer als trainer heeft niet zozeer te maken met de teleurstellende resultaten op het EK. “De spelers hebben zich niet onderscheiden, maar De Boer zelf als trainer ook niet. Ik denk niet dat er snel een nieuwe aanbieding zal komen. Vier keer ontslagen worden is niet goed, maar de korte duur van de periodes bij zijn club verontrusten misschien nog wel meer.”

“Een paar maanden bij Inter en Crystal Palace en nu nog geen jaar bij Oranje. Dat is echt snel en geeft ook geen goed signaal naar welke toekomstige spelersgroep dan ook. Dan zal hij zichzelf ook afvragen of trainer zijn wel echt iets voor hem is, ondanks zijn uitmuntende resultaten bij Ajax”, vervolgt Perez. De vraag is waar De Boer zijn trainersloopbaan nu nieuw leven moet inblazen, maar Perez zou in ieder geval niet voor het Midden-Oosten gaan. “Die competitie is meer een vlucht naar geld met wedstrijden zonder veel druk. In elk geval niet als je daarna weer ergens aan de slag wilt gaan.”

“Het is ook geluk hebben. Net de juiste club op het juiste moment. Dat AZ over anderhalf jaar een nieuwe trainer nodig heeft en De Boer daar dan net gaat winnen met net een goede spelersgroep. Kan natuurlijk ook, van die toevalligheden zit het allemaal aan elkaar”, benadrukt Perez. Gertjan Verbeek raadt De Boer aan om tijd voor zichzelf te nemen, om zo ‘de boel op een rijtje’ te zetten. De nieuwe trainer van Almere City zou als hij De Boer was niet bij een club als sc Heerenveen of FC Twente aan de slag gaan.

Verbeek trekt de vergelijking met Marco van Basten. Hij werkte voor het Nederlands elftal en Ajax, voordat hij aan de slag ging bij sc Heerenveen en AZ en daarna een punt zette achter zijn trainersloopbaan. “Die voelde zich daar ook niet senang. Hij en Frank de Boer hebben in de echte top gewerkt en bij een subtopclub moet je meer trainer zijn dan coach. Ik weet niet of Frank dat is. Heerenveen is bovendien geen subtopclub. Meer een middenmoter waar je met beperkte middelen moet werken. Zeker in zijn ogen.”