Aad de Mos kiest bondscoach: ‘Tien keer liever hij dan een buitenlander’

Donderdag, 1 juli 2021 om 07:15

Aad de Mos is geen voorstander van een buitenlandse bondscoach voor het Nederlands elftal. De oefenmeester in ruste benadrukt in gesprek met De Telegraaf dat de Nederlandse trainersopleiding tot een van de beste ter wereld kan worden gerekend en vindt daarom dat de KNVB zich volledig voor schut zou zetten als men met een buitenlandse trainer op de proppen komt. De Mos heeft ‘tien keer liever’ Henk ten Cate als bondscoach dan een buitenlander.

“Onze voetbalbond heeft een van de duurste trainingsopleidingen ter wereld en verklaart dat door te stellen dat het een hoogwaardige cursus is, wereldwijd misschien wel de beste. En dan kun je geen zelfopgeleide trainer vinden? Koekoek!”, geeft De Mos te kennen. De analist waarschuwt dat buitenlandse trainers als Joachim Löw en Roberto Martínez ook een ander systeem hanteren, waardoor er ‘hetzelfde probleem als onder Frank de Boer’ wacht en zijn vertrek in dat geval niets oplost.

“De nieuwe bondscoach moet iemand zijn die als trainer vlieguren heeft gemaakt in binnen- en buitenland, daardoor een helikopterview heeft en zeer scherp is op het verbeteren van het 4-3-3-systeem in allerlei varianten”, zo omschrijft De Mos het profiel van een nieuwe bondscoach. Hij hoorde op Ibiza dat de naam van het duo Ten Cate en Ruud Gullit rondzingt, een keuze waar hij mee zou kunnen leven. “Het is een wet in de voetballerij dat je na een democratische coach een autoritaire trainer moet aanstellen. Frank was van de dialoog. Laat nu maar iemand de harde hand hanteren.”

De Mos kan zich niet vinden in de kritiek dat Ten Cate de laatste jaren alleen maar in het Midden-Oosten actief is geweest. De 66-jarige oefenmeester - in het verleden werkzaam bij onder meer Vitesse, Ajax, Barcelona en Chelsea - streek in 2010 voor het eerst in de Verenigde Arabische Emiraten neer bij Al-Ahli en stond in de jaren daarna aan het roer bij achtereenvolgens Umm-Salal (Qatar), Shandong Luneng (China), Sparta Rotterdam, Al-Jazira, Al-Wahda (beide Verenigde Arabische Emiraten), Al-Ittihad (Saudi-Arabië) en opnieuw Al-Wahda. Bij laatstgenoemde club is hij nog altijd werkzaam.

“Alsof zijn bagage bij Ajax, FC Barcelona en Chelsea dan in een keer verloren is gegaan”, reageert De Mos. “Henk volgt het internationale voetbal op de voet. En als je met een club uit de Verenigde Arabische Emiraten, Al-Jazira, de halve finale van het WK voor clubteams haalt en daarin tot tien minuten voor tijd op 0-0 staat tegen Real Madrid, ben je geen koekenbakker. Het lijkt wel of sommigen álles doen om Ten Cate vooral geen bondscoach te laten worden. Maar tien keer liever Ten Cate dan een buitenlander die de Hollandse School verder verkwanselt.”