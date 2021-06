Van Hanegem doet dringende oproep aan Feyenoord-fans: ‘Normaal doen’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 15:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:05

Willem van Hanegem hoopt dat de supporters van Feyenoord zich zullen gedragen, mocht het tot een transfer komen van Steven Berghuis naar Ajax. De transferperikelen rond de aanvoerder doet veel stof opwaaien. Maandag verliet Berghuis de WhatsApp-groep van Feyenoord, waarvan al heel snel een screenshot op het internet verschenen. De foto zou gelekt zijn door een jeugdspeler van Feyenoord, die pas net in de groep zit en daarom de telefoonnummers nog niet in zijn telefoon heeft gezet.

"Mensen moeten gewoon normaal doen", vertelt De Kromme tegen ESPN. "Ze moeten nu gewoon achter hun club blijven staan en niet gaan zeiken over Berghuis. Ze moeten hem ook niet gaan lastigvallen. Kom op nou, daar kan die jongen niks aan doen dat Feyenoord hem koopt en hij misschien niet zo goed was als we allemaal dachten. Maar ga dan niet bij die gozer voor zijn huis staan of in zijn tuin. Ga het gras maaien bij die jongen. Misschien is dat het wel, dat je die jongen een beetje moet helpen met zijn tuin. Dan wordt hij niet zo moe en is hij fitter."

Sportmarketeer Chris Woerts bracht maandag in het radioprogramma Veronica Inside naar buiten dat de transfer van Berghuis rond is. Ajax zou akkoord zijn met Feyenoord over een transfersom van zes miljoen euro, waarbij Berghuis afziet van zijn eigen deel. "Als we heel eerlijk zijn, is het een logisch iets", vervolgt Van Hanegem. "Ik denk dat de trainer er alles aan heeft gedaan om hem te behouden. Slot heeft hele goede dingen tegen hem gezegd over wat er eventueel kan gebeuren bij Ajax. Want als hij niet speelt... Dat kan ook hè. De spelers die ze hebben zijn ook redelijk goed. Hij is iemand die moet spelen, die belangrijk moet zijn. Is hij dat niet bij Ajax, en dat kan zomaar, dan werkt het tegen hem."

Van Hanegem verwacht echter niet dat Berghuis hoeft te vrezen voor het WK volgend jaar, ook al zou hij eventueel op de bank terechtkomen bij Ajax. "Als De Boer bondscoach blijft van het Nederlands elftal, dan gaat hij wel mee naar het WK als ze dat halen", aldus Van Hanegem. "Want laten we eerlijk zijn, De Boer is een beetje Ajax gezind. Dat is niet erg, maar het is wel zo. Dat is toch ook een beetje zo?" Berghuis had tijdens het EK een beperkt aandeel rond het Nederlands elftal. De aanvaller deed tegen Noord-Macedonië een helft mee en kwam in de achtste finale tegen Tsjechië tien minuten voor tijd binnen de lijnen.