‘Berghuis stapt uit WhatsApp-groep Feyenoord'; screenshot verspreidt zich snel

De transfer van Steven Berghuis naar Ajax lijkt een kwestie van tijd. De 29-jarige aanvaller is volgens Feyenoord Transfermarkt zelfs al uit de WhatsApp-groep gestapt van de volledige Feyenoord-selectie. Dat wordt bevestigd door een screenshot van het gesprek, dat momenteel razendsnel rondgaat op social media.

Berghuis lijkt een voorschot te nemen op zijn pikante overgang en lijkt de groep te verlaten. "Oei", lijkt Wouter Burger daarop als eerst te reageren. Daarna barsten Jens Toornstra, Bryan Linssen, Orkun Kökçü in lachen uit, onder meer met een hoop lachende emoji's. Het screenshot zou gelekt zijn door een jeugdspeler van Feyenoord, die pas net in de groep zit en daarom de telefoonnummers nog niet in zijn telefoon heeft gezet.

Sportmarketeer Chris Woerts bracht maandag in Veronica Inside op de radio naar buiten dat de transfer van Berghuis rond is. Ajax zou akkoord zijn met Feyenoord over een transfersom van zes miljoen euro. Het deel dat boven de vier miljoen euro zou uitkomen zou verspreid worden tussen Berghuis en de club, maar de speler ziet naar verluidt af van zijn deel. Daardoor zal de overgang naar verwachting snel een feit zijn.

Zaterdagmiddag wilden Tyrell Malacia en Leroy Fer niet ingaan op het mogelijke vertrek van de aanvoerder naar de aartsrivaal. Berghuis heeft maandagavond ook het fanaccount FRFC1908 hebben ontvolgd op social media. Vlak daarna bracht Feyenoord Transfermarkt het nieuws over de WhatsApp-groep van Feyenoord.