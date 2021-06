Wouter Burger kan Feyenoord definitief verlaten door concrete interesse

Dinsdag, 29 juni 2021 om 08:12 • Yanick Vos

Wouter Burger vertrekt mogelijk definitief bij Feyenoord. Het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt meldt dat FC Basel zich in De Kuip heeft gemeld voor de twintigjarige middenvelder, wiens contract in Rotterdam doorloopt tot aan de zomer van 2023.

Volgens het Twitter-account gaan technisch directeur Frank Arnesen en de topclub uit Zwitserland nog in onderhandeling. Er zou worden ingezet op een transfersom van minimaal een miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 700.000 euro. Mochten alle betrokken partijen het eens worden over de voorwaarden, dan komt er een definitief einde aan het jarenlange dienstverband van Burger bij Feyenoord. Bij Basel kan hij komen samen te spelen met Ricky van Wolfswinkel.

?????????????? ???? • Einde van het tijdperk van Wouter Burger (20) bij #Feyenoord? FC Basel heeft zich in Rotterdam gemeld. Clubs gaan nog in onderhandeling. Er wordt ingezet op een transfersom van €1m+. Middenvelder kan bij een akkoord de stap gaan maken. Nog niets beslist. — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) June 28, 2021

De middenvelder maakte in de zomer van 2013 de overstap van de jeugdopleiding van Excelsior naar Feyenoord. Tot een grote doorbraak in De Kuip kwam het niet. In de tweede helft van het seizoen 2019/20 werd hij verhuurd aan Excelsior, terwijl hij afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Sparta Rotterdam. Onder trainer Henk Fraser kwam hij tot negentien Eredivisie-optredens en twee doelpunten.

Het artikel gaat verder onder de video Berghuis bedankt Feyenoord-fans middels 'balkonscène' bij De Kuip Meer videos

Mocht Burger naar FC Basel vertrekken, dan is hij de tweede Feyenoorder die in korte tijd aan een Zwitserse club wordt verkocht. Jordy Wehrmann maakt namelijk definitief de overstap naar FC Luzern, de club waar hij het afgelopen jaar aan werd verhuurd. Verder zijn Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis op weg naar de uitgang bij Feyenoord. Laatstgenoemde staat voor een pikante overstap naar Ajax.