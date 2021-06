Hoop voor Eden Hazard en Kevin De Bruyne: ‘De kans is vijftig procent’

Maandag, 28 juni 2021 om 22:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:08

Kevin De Bruyne en Eden Hazard hebben geen ernstige blessures overgehouden aan de achtstefinalewedstrijd op het EK tussen België en Portugal (1-0). De smaakmakers van de Rode Duivels vielen allebei geblesseerd uit in de tweede helft, maar van blijvende schade is geen sprake. Bondscoach Roberto Martínez schat de kans op vijftig procent dat het tweetal meedoet in de kwartfinale tegen Italië van vrijdag.

"Zowel bij De Bruyne als Hazard is het positief, ze blijven bij de groep en hebben geen structurele schade", maakt Martínez maandagavond duidelijk op een persconferentie. "Maar we racen tegen de klok. Vrijdag volgt al de volgende wedstrijd. Het wordt lastig om ze volledig fit te krijgen. Maar we gaan hen monitoren. Maar als we de halve finale halen, kunnen ze sowieso spelen. De kans dat ze spelen is fifty-fifty.”.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De keuze om Hazard ondanks zijn pijntjes pas in minuut 87 te wisselen, was een bewuste van Martínez. "Dit is de knock-outfase, je staat met een doelpunt voor, en ‘t was de beste wedstrijd van Eden Hazard in twee jaar. Hij speelde heel erg slim en intelligent, vond zijn ploeggenoten, dus dan wissel je hem niet. We werken niet met kristallen bollen - dat zou alles veranderen.”

Hazard werd met een hamstringblessure vervangen door Yannick Ferreira Carrasco. In het begin van de tweede helft was ook De Bruyne geblesseerd uitgevallen. "Kevin kon zijn enkel na rust niet meer draaien. Bij Eden gaat het om een spierblessure", zei Martínez direct na de wedstrijd al. "We moeten 48 uur wachten om de blessures exact te kunnen onderzoeken. Dan zullen we een juiste diagnose hebben." Die diagnose is er dus al iets eerder dan verwacht.