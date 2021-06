België onttroont Portugal als Europees kampioen; zorgen om De Bruyne

Zondag, 27 juni 2021 om 22:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:02

België heeft zich zondagavond verzekerd van een plek bij de laatste acht op het Europees kampioenschap. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez was in Sevilla met 1-0 te sterk voor Portugal, de regerend Europees kampioen. Thorgan Hazard zorgde met een fraaie knal voor de enige treffer van de wedstrijd. Grote smet op de overwinning was het uitvallen van Kevin De Bruyne. De middenvelder werd in de eerste helft van achteren geraakt door João Palhinha en moest de strijd kort na rust staken. België treft in de kwartfinale Italië, dat zaterdag na verlenging afrekende met Oostenrijk (2-1).

Martínez voerde een aantal wijzigingen door in zijn basisopstelling ten opzichte van de laatste poulewedstrijd tegen Finland. Dedryck Boyata en Jason Denayer kregen in de laatste linie het vertrouwen in de groepsfase, maar werden voor het duel met Portugal geslachtofferd. Het tweetal werd in de defensie vervangen door Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Alderweireld speelde tegen Rusland en Denemarken de gehele wedstrijd, maar kwam tegen Finland niet in actie. Ook Nacer Chadli en Jérémy Doku verloren hun basisplek. Aan Portugese zijde was er wederom geen basisplek voor Bruno Fernandes, die net als tegen Frankrijk (2-2) op de bank begon.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In een weinig verheffende eerste helft kwam het eerste gevaar van de wedstrijd van de voet van Diogo Jota. De aanvaller werd vrij voor Thibaut Courtois gezet, maar zag zijn poging voorlangs gaan. Op een vrije trap van Cristiano Ronaldo moest de Belgische goalie wel in actie komen. De superster probeerde het ineens van zo'n dertig meter, waarna Courtois moest lossen. In tweede instantie wist de doelman van Real Madrid alsnog te redden op een kopbal. De eerste keer dat België gevaarlijk opdook voor de neus van Rui Patrício was het wel meteen raak.

Op slag van rust zocht Thomas Meunier aan de linkerkant van het veld de combinatie met Thorgan Hazard, waarna laatstgenoemde de bal goed legde voor zijn rechter en in de verre hoek doeltreffend uithaalde: 1-0. De grootste domper aan Belgische zijde volgde al snel in de tweede helft, toen De Bruyne aangaf niet verder te kunnen. De sterspeler werd in het eerste bedrijf aangetikt door Palhinha en moest de strijd vroegtijdig staken. Hij zag echter vanaf de kant hoe zijn ploeg na de pauze vrij eenvoudig op de been bleef. Onder meer een schot van Jota eindigde over het doel van Courtois.

In het laatste kwart van de wedstrijd was het vooral scheidsrechter Felix Brych die een aantal keer handelend moest optreden om het duel niet te laten ontsporen. De Duitse arbiter had daarbij onder meer een gele kaart in huis voor Pepe, die met zijn 38 jaar en 121 dagen na zondag wel de oudste veldspeler ooit is in de basis van een wedstrijd in de knockout-fase van een Europees kampioenschap. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van Raphaël Guerreiro. De verdediger nam een afgeslagen bal ineens op de slof en trof de paal.