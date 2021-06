Derksen hekelt Pierre van Hooijdonk: ‘Als vader heel onverstandige daad’

Vrijdag, 25 juni 2021 om 23:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:57

Johan Derksen maakt vrijdagavond van de gelegenheid gebruik om opnieuw uit te halen naar Pierre van Hooijdonk. De analist van De Oranjezomer vindt het onverstandig van de oud-spits dat hij zijn zoon Sydney van Hooijdonk niet behoedt voor een stap naar Bologna, zoals die vrijdagavond door Fabrizio Romano werd aangekondigd. "Ik vind het als vader onverantwoord", aldus Derksen.

Sydney van Hooijdonk leefde bij NAC Breda in onmin met Maurice Steijn, die geen basisplaats voor hem over had. De 21-jarige spits vertrok transfervrij en gaat binnenkort tekenen bij Bologna. Dat nieuws grijpt Derksen aan om over zijn vader te beginnen, zoals hij afgelopen seizoen vaker deed in Veronica Inside. "Die Pierre van Hooijdonk hangt mij al enige tijd de strot uit", aldus Derksen, die een opsomming geeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij heeft eerst bij Feyenoord de sfeer verziekt, door achter de rug van Dick Advocaat te stoken", aldus Derksen, die daarmee doelt op de harde kritiek van Van Hooijdonk op de voormalig coach van Feyenoord, die ouderwets zou zijn. "Daarna heeft hij heel Breda zo gek gekregen dat die trainer weg is gegaan, alleen maar omdat die trainer zijn zoon geen basisplaats gaf. Daar is een trainer vrij in, daar moet je als voetballer begrip voor hebben." Steijn vertrok onlangs bij NAC vanwege bedreigingen en intimidaties van fanatieke supporters van de club.

Ook op de aanstaande transfer van Sydney van Hooijdonk is Derksen kritisch. "Nu stuurt hij zijn zoontje naar Bologna, omdat hij blijkbaar denkt dat hij de nieuwe Cruijff op de wereld heeft gezet", aldus de analist. "Het was voor dat jongetje natuurlijk veel beter geweest om een club als sc Heerenveen te nemen, een club waar heel veel spelers gerijpt zijn, die later groot geworden zijn. En dat jochie heeft anderhalve wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie achter de rug en die gaat nu naar Bologna. Ik vind het als vader onverantwoord. Het zal een paar centjes opleveren, ongetwijfeld, maar als vader is het een heel onverstandige daad. Want, dat zal hij niet willen horen, maar zo goed is die jongen niet." In totaal staat Sydney van Hooijdonk overigens op 70 officiële wedstrijden voor NAC, waarin hij 23 keer scoorde en 4 assists gaf.

Tot slot richt Derksen zich op het programma Studio Voetbal, waar Van Hooijdonk senior regelmatig aanschuift. "Ze willen bij de NOS geen speldje (van #OneLove, red.) op omdat ze zo neutraal zijn. Maar als NAC in de brand staat en degene die daarvoor verantwoordelijk is zit aan tafel, dan wordt het onderwerp niet eens behandeld. Zo neutraal zijn ze. Dat is nog eens journalistiek", besluit Derksen, die doelt op de tijd dat Van Hooijdonk in dienst was als adviseur van NAC. Laatstgenoemde was in januari 2019 medeverantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid en vertrok snel daarna. Er kwam veel kritiek op de aankopen die Van Hooijdonk zou hebben geadviseerd, maar bij Studio Voetbal werd het onderwerp in de ogen van Derksen onvoldoende belicht.