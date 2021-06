‘Steven Berghuis kan vader achterna met opvallende transfer’

Donderdag, 24 juni 2021 om 17:07 • Mart Oude Nijeweeme

Het lijstje clubs dat interesse heeft in Steven Berghuis begint steeds groter te worden. Na Ajax, PSV en VfL Wolfsburg schijnt volgens het Turkse A Spor ook Galatasaray geïnteresseerd te zijn in de diensten van de captain van Feyenoord. Opvallend detail daarbij is dat de vader van Berghuis, Frank Berghuis, in het verleden al eens het shirt van de Turkse grootmacht droeg. Berghuis kan vanwege een afkoopclausule voor vier miljoen euro worden overgenomen van Feyenoord.

Journalist Emre Kaplan meldt dat Galatasaray Berghuis hoopt te overtuigen met een riant salaris. Door de gelimiteerde transfersom van vier miljoen euro zullen clubs zich op andere manieren moeten zien te onderscheiden in de strijd om de aanvaller. Berghuis heeft onlangs al aangegeven zich niet tijdens het EK uit te zullen laten over zijn toekomst, al is bekend dat de buitenspeler openstaat voor een mooie transfer. In Rotterdam hopen ze hun aanvoerder ondertussen langer te behouden.

Galatasaray is zeker niet de enige gegadigde in de strijd om Berghuis. De Telegraaf kwam dinsdag met het nieuws dat Ajax zich bij Feyenoord heeft gemeld voor de Oranje-international. De Amsterdammers hebben officieel aan Feyenoord laten weten de 29-jarige vleugelspits over te willen nemen. Volgens Valentijn Driesse heeft Berghuis wel oren naar een overgang naar Amsterdam en staan voor de betrokken partijen alle seinen op groen, zo klinkt het. "Anders gaat niet iedereen zich de ellende op de hals halen die dit met zich meebrengt", aldus de chef voetbal.

Eerder lieten PSV en Wolfsburg al weten geïnteresseerd te zijn in de aanvaller. Het bedrag waarvoor Berghuis is op te halen uit Rotterdam-Zuid wordt gezien als een koopje. PSV zou bereid zijn om het bedrag zo op tafel te leggen, maar is in afwachting van wat Berghuis zelf wil, zo meldde het Eindhovens Dagblad recentelijk. "Feyenoord en ik zijn goed met elkaar en vooral eerlijk naar elkaar toe. Er zijn al veel clubs geweest waar ik Feyenoord niet voor wilde verlaten. Wat er nog komt, zien we wel. Nu eerst het EK", reageerde Berghuis.