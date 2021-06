Thomas Meunier: ‘Ik ontplofte en vroeg Florentino Pérez of hij serieus was’

Donderdag, 24 juni 2021 om 13:17 • Dominic Mostert

Thomas Meunier heeft naar eigen zeggen genoeg van de 'mediatisering' van het voetbal. Het bestaan als profvoetballer is anders dan hij zich als kind voorstelde, vertelt de Belgisch international in de documentaire Thomas Meunier, tôt ou tard. "Voetbal is geen voetbal meer", stelt Meunier, die aangeeft meerdere voetballers te kennen die geen plezier meer halen uit hun werk.

"Jullie zullen mij een klager noemen, maar ik had er een ander beeld van. Het beeld dat ik heb is het beeld van toen ik klein was. In realiteit is het meer een job geworden dan een passie en dat is het probleem", vertelt de 29-jarige rechtsback. "Je hebt bijvoorbeeld contractuele verplichtingen. Het is alsof je in de fabriek gaat werken en je uren moet prikken. Het is exact hetzelfde. Behalve het loon natuurlijk."

In 2018 kreeg Meunier de nodige kritiek van aanhangers van Paris Saint-Germain, toen hij een foto likete van een sfeeractie van Olympique Marseille. Het incident werd uitgemeten in de pers en dat vond hij niet prettig. Een anoniemer bestaan als voetballer spreekt hem meer aan. "Ik kan tien spelers opnoemen die enkel nog voetballen voor het geld en niet omdat ze nog zin hebben. Het enige waar ze van dromen is om in derde klasse met hun vrienden te kunnen spelen."

In de documentaire wordt ook gesproken over de enkelblessure die Eden Hazard in november 2019 opliep na een grove charge van Meunier in een Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain. De aanvaller verliet het stadion op krukken en stond ruim twee maanden aan de zijlijn. "Het was een onschuldig duel tussen een verdediger en een aanvaller", blikt Meunier terug op het incident. Hij weet echter dat Florentino Pérez daar anders over dacht.

Na de wedstrijd werd Meunier aangesproken door de voorzitter van Real Madrid. "In de gang gaf ik hem een hand en zei ik 'aangenaam'. Pérez vroeg me waarom ik dat zei en of ik wel goed besefte dat ik Eden Hazard had geblesseerd", aldus Meunier. "Op dat moment hield ik het niet meer en ben ik ontploft. Ik vroeg hem of hij serieus was. Hij zei 'ja', dus zei ik dat het gewoon een duel was. Dat is nu eenmaal voetbal."