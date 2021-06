Oranje treft Tsjechië in achtste finale na ontknoping van Groep E

Tsjechië wordt de tegenstander van Oranje in de achtste finale van het EK, die komende zondag om 18.00 uur in Boedapest op het programma staat. Na de uitslagen van de wedstrijden Zweden - Polen (3-2) en Slowakije - Spanje (0-5) is duidelijk geworden dat Groep E geen beste nummer drie gaat leveren aan de achtste finale. Daardoor zijn met de laatste wedstrijden in Groep F nog te spelen twee scenario’s over en in beide gevallen is Tsjechië de eerstvolgende tegenstander van het Nederlands elftal.

Voorafgaand aan de laatste speeldag van de groepsfase was al duidelijk dat Zwitserland (uit Groep A met vier punten) en Tsjechië (uit Groep D met vier punten) zeker waren van een plek in de achtste finale, omdat zij er sowieso beter voor stonden dan Oekraïne (uit Groep C met drie punten) en Finland (uit Groep B met drie punten). Zodoende waren er nog vier scenario’s over en voor Oranje was het hopen dat de nummer drie uit Groep E zich niet zou plaatsen, want dat zou betekenen dat ongeacht de ontknoping van Groep F (met Frankrijk, Duitsland, Frankrijk en Hongarije) Tsjechië de tegenstander in de achtste finale zou worden.

De overgebleven scenario’s

De beste nummers drie komen uit Tegenstander België Tegenstander Oranje Tegenstander Zweden Tegenstander winnaar Groep F ABCD Zwitserland Tsjechië Finland Oekraïne ACDF nummer 3 Groep F Tsjechië Oekraïne Zwitserland

Zweden slaagde er in Sint-Petersburg in om Polen met 3-2 te verslaan, door een doelpunt van Emil Forsberg. De Zweden eindigen daardoor met zeven punten verrassend als eerste in Groep E. Spanje won tegelijkertijd in Sevilla met 0-5 van Slowakije, bracht het puntentotaal daarmee naar vijf en kwalificeert zich als nummer twee van Groep E voor de achtste finale, waarin een ontmoeting met Kroatië wacht. Slowakije eindigt met drie punten als derde, maar heeft een slechter doelsaldo (-5) dan dat van Oekraïne (-1) en Finland (-2).

De nummers drie op dit moment

GROEP LAND PUNTEN DOELSALDO A Zwitserland* 4 -1 B Finland* 3 -2 C Oekraïne* 3 -1 D Tsjechië* 4 1 E Slowakije* 3 -5 F Portugal 3 +1

* Zwitserland, Finland, Oekraïne, Tsjechië en Slowakije hebben al drie wedstrijden gespeeld

Het maakt daardoor niet uit hoe Groep F later op woensdagavond gaat aflopen. De kans is groot dat deze poule een nummer drie gaat leveren. Frankrijk is met vier punten al zeker van een plek in de achtste finale en Duitsland treft met reeds drie punten op zak Hongarije, een treffen dat op papier minimaal een punt moet kunnen opleveren voor die Mannschaft. Portugal heeft drie punten en kan daarop bij een nederlaag tegen Frankrijk blijven steken. Finland passeert Portugal echter pas als Frankrijk met minimaal vier doelpunten verschil wint, aangezien de Portugezen nu een doelsaldo van +1 hebben en al meer scoorden dan de Finnen: vijf om één doelpunt.

De achtste finales in de huidige situatie

België - Portugal (27 juni, Sevilla)

Italië - Oostenrijk (26 juni, Londen)

Frankrijk - Zwitserland (28 juni, Boekarest)

Kroatië - Spanje (28 juni, Kopenhagen)

Zweden - Oekraïne (29 juni, Glasgow)

Engeland - Duitsland (29 juni, Londen)

Nederland - Tsjechië (27 juni, Boedapest)

Wales - Denemarken (26 juni, Amsterdam)

De kwartfinales in de huidige situatie

België/Portugal - Italië/Oostenrijk (2 juli, München)

Frankrijk/Zwitserland - Kroatië/Spanje (2 juli, Sint-Petersburg)

Zweden/Oekraïne - Engeland/Duitsland (3 juli, Rome)

Nederland/Tsjechië - Wales/Denemarken (3 juli, Baku)

De halve finales in de huidige situatie

België/Portugal/Italië/Oostenrijk - Frankrijk/Zwitserland/Kroatië/Spanje (6 juli, Londen)

Zweden/Oekraïne/Engeland/Duitsland - Nederland/Tsjechië/Wales/Denemarken (7 juli, Londen)