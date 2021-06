‘Koke slaat terug en wijst kritische Rafael van der Vaart op pijnlijke foto’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 12:20 • Yanick Vos • Laatste update: 12:26

Spaans international Koke heeft gereageerd op kritiek van Rafael van der Vaart, die op zijn beurt kritisch was over het spel van de nationale ploeg van Spanje. De voormalig Oranje-international is allesbehalve onder de indruk van La Roja en liet dat na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Polen blijken tijdens zijn analyse bij de NOS. Koke grijpt terug naar de WK-finale van 2010.

Spanje begon het EK met een doelpuntloos gelijkspel tegen Zweden, waarna de remise tegen Polen volgde. Het team van Luis Enrique wacht derhalve nog op de eerste overwinning en hoopt die woensdagavond (18.00 uur) te boeken tegen Slowakije. Na de tweede groepswedstrijd bestond de kans dat Nederland in de achtste finales tegen Spanje zou spelen. “Laten we het hopen”, zei Van der Vaart. "Fluitend door, echt. Ik vind het een verschrikking: Spanje, jezus... Er zit eigenlijk niks in."

De woorden van Van der Vaart zijn aangekomen in Spanje, waar Koke in de radioshow El Partidazo de COPE werd gevraagd om een reactie. “Hij wil zijn momentje van glorie en die heeft hij ook gekregen", zei de middenvelder. "We zullen het in ons achterhoofd houden, ter motivatie. Ook voor het geval dat we later in het toernooi tegen Nederland spelen. Stel dat we dan van hen verliezen: dat kan, dat is voetbal. Onlangs speelden we al gelijk", aldus Koke, doelend op het oefenduel van november vorig jaar (1-1).

“We hebben Sergio Busquets in de ploeg. Hij won ooit een WK-finale van Nederland", aldus Koke, verwijzend naar de WK-finale van 2010. De eindstrijd in Zuid-Afrika werd destijds gewonnen door Spanje door een doelpunt van Andrés Iniesta vlak voor tijd. Van der Vaart kon een uithaal van de middenvelder destijds niet voorkomen. “Hier bij Las Rozas (hoofdkwartier van de nationale ploeg, red.) hangt een foto van Andrés Iniesta, met Van der Vaart ernaast..." Bij een overwinning op Slowakije plaatst Spanje zich rechtstreeks voor de volgende ronde, terwijl het bij een gelijkspel de volgende ronde bereikt als een van de beste nummers drie.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Zweden 2 1 1 0 1 4 2 Slowakije 2 1 0 1 0 3 3 Spanje 2 0 2 0 0 2 4 Polen 2 0 1 1 -1 1