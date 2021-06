Oranje ‘gaat fluitend door’ tegen Spanje: ‘Het is een verschrikking’

Zondag, 20 juni 2021 om 07:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:28

Spanje heeft op het EK nog altijd geen wedstrijd gewonnen. Na het gelijkspel in de eerste groepswedstrijd tegen Zweden (0-0) speelde de drievoudig Europees kampioen zaterdagavond opnieuw gelijk. In Sevilla eindigde het duel met Polen in 1-1. “Het was gewoon slecht”, vertelde aanvoerder Jordi Alba na de wedstrijd van la Roja in Zuid-Spanje. “We moeten er in blijven geloven. Het kan allemaal nog goed komen.”

Zweden gaat dankzij de 1-0 overwinning op Slowakije nu aan kop in Groep E. Spanje staat met twee punten op de derde plaats, Polen staat laatste in de groep. Beide landen behouden nog wel uitzicht op de volgende ronde. “Ik heb er ook nog wel vertrouwen in”, benadrukte de linkerverdediger van Barcelona. “We hebben vandaag tot het einde gevochten om de winnende treffer te maken. We verzuimden echter de kansen te benutten. Ja, we staan onder druk nu. Maar we gaan niet aan onszelf twijfelen.”

Spanje moet woensdag winnen van Slowakije om plaatsing voor de achtste finales in eigen hand te houden. “Voor ons begint de knock-outfase eigenlijk nu al”, concludeerde Pau Torres. “Zo moeten we de wedstrijd tegen Slowakije ook benaderen. Ik geloof nog steeds in deze ploeg. We hebben genoeg kwaliteit.” Luis Enrique vond het lastig om meteen aan te geven waar het precies was misgegaan. “Ik kijk ernaar uit om alles nog eens uitgebreid te analyseren. We waren de bovenliggende ploeg, maar het was vanavond niet goed genoeg. Ik had er meer van verwacht”, zei de bondscoach van Spanje na afloop.

Oranje is als winnaar van Groep C al zeker van de achtste finales op het EK. Nederland treft daarin de nummer drie uit Groep D, E of F en dat kan zomaar Spanje worden. Rafael van der Vaart is allesbehalve onder de indruk van de vorm van Spanje en hoopt dan ook op een ontmoeting met Oranje. “Laten we het hopen. Fluitend door, echt. Ik vind Spanje echt een verschrikking, jezus . . . Er zit eigenlijk niks in”, analyseerde de oud-voetballer van onder meer Real Madrid bij de NOS.

“Het is een beetje rondspelen, maar er is niemand die die beslissende bal wil of kan geven. Waarschijnlijk is het 'kan'. Teleurstellend, hoor.” Van der Vaart was ook kritisch richting Aymeric Laporte, die niet kon voorkomen dat Robert Lewandowski de gelijkmaker kon binnenkoppen. “Die is voor zestig, zeventig miljoen naar Manchester City gegaan. Deze bedragen voor deze spelers tegenwoordig, het is echt waanzinnig. Dit is toch geen verdedigen?”

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Zweden 2 1 1 0 1 4 2 Slowakije 2 1 0 1 0 3 3 Spanje 2 0 2 0 0 2 4 Polen 2 0 1 1 -1 1