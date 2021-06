Advocaat tipt België als favoriet: ‘Je hebt hen nodig om het EK te winnen’

Zaterdag, 19 juni 2021 om 14:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:36

Dick Advocaat kijkt op het EK met bijzondere interesse naar België. De oefenmeester, die tussen oktober 2009 en april 2010 een halfjaar aan het roer stond bij de Belgen, voorziet zelfs dat de Rode Duivels tot een van de kanshebbers behoren voor de Europese titel. De inmiddels clubloze oefenmeester verwacht van het Nederlands elftal daarentegen een stuk minder. Advocaat merkt de euforie in het land, maar vindt het te vroeg om op de banken te staan.

Advocaat heeft een vijftal favorieten voor de Europese titel en daar behoort Nederland niet toe. Oranje heeft zich door zeges op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) al geplaatst voor de knockout-fase, maar tijd voor een jubelstemming is het nog niet volgens de 73-jarige oud-bondscoach van het Nederlands elftal. "Ik merk toch enthousiasme in het land", zegt Advocaat tegenover Het Laatste Nieuws. "Maar euforie is niet nodig: Oranje heeft twee thuisduels gewonnen die je altijd moet winnen. Zoals België zijn werk gedaan heeft. Klaar. Nederland is een outsider, België een favoriet, samen met Frankrijk, Italië, Portugal en misschien Engeland.”

"Ik zie geen problemen", reageert Advocaat op de Belgische discussie over de onzekere achterhoede. Het elftal van Roberto Martínez wist de eerste twee groepswedstrijden te winnen van Rusland (3-0) en Denemarken (1-2), maar had het met name in die laatste wedstrijd behoorlijk moeilijk voor de pauze. Reden tot paniek ziet hij niet. "Die gasten zijn zo ervaren. Neem nu Jan Vertonghen. Die was er onder mij al bij, heeft een fantastische carrière. En als Axel Witsel weer helemaal fit is, is er meer balans in het team. Dan is de restverdediging beter."

België keek tegen Denemarken bij rust tegen een 1-0 achterstand aan, maar kon in het tweede bedrijf rekenen op de klasse van onder meer Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Witsel, die de schade herstelden. Het drietal kwam na rust binnen de lijnen en nam het elftal op sleeptouw. "Je hebt de drie invallers tegen Denemarken nodig om het toernooi eventueel te winnen", gaat Advocaat verder. "Ik ben benieuwd hoe de bondscoach hen gaat inpassen, zij zorgen voor een extra dimensie. Maar dan nóg moet alles kloppen, hoor."

Advocaat diende in het verleden als bondscoach van de Belgische nationale ploeg, maar koos eieren voor zijn geld toen de Russische bond zich meldde met een lucratief aanbod. In juli 2010 volgde hij vervolgens Guus Hiddink op als bondscoach van Rusland. "Ik heb met ontzettend veel plezier gewerkt als coach bij de Belgische bond", vertelt Advocaat. "Ik weet dat ik er op een nare manier vertrokken ben, maar ik kon dat bod van Rusland niet weigeren. Ik kon daar een veelvoud verdienen. Het neemt niet weg dat ik met trots terugkijk op die periode, zeker omdat in de huidige selectie verschillende spelers zitten die ik ook onder mijn hoede had."