‘Paris Saint-Germain gaat Chelsea aftroeven met transfer van 70 miljoen’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 17:53 • Chris Meijer

Het begint er op te lijken dat Paris Saint-Germain aan de haal gaat met Achraf Hakimi. Verschillende Franse media, onder wie RMC Sports, weten te melden dat les Parisiens Chelsea met een bod van zeventig miljoen euro gaan aftroeven in de strijd om de 22-jarige vleugelverdediger van Internazionale. Ondanks dat Chelsea een hoger bod heeft uitgebracht in Milaan, wijst alles erop dat Hakimi naar Parijs gaat verkassen.

Chelsea bood naast een geldbedrag van zestig miljoen euro ook Marcos Alonso in ruil aan bij Inter. De dertigjarige linksback werd door the Blues in de zomer van 2016 voor 23 miljoen euro overgenomen van Fiorentina, heeft nog een contract tot medio 2023 en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van 12 miljoen euro. Al met al kwam dat bod het dichtst bij de vraagprijs van Inter, dat aanvankelijk inzette op een transfersom van tachtig miljoen euro.

PSG heeft besloten zijn bod te verhogen tot zeventig miljoen euro inclusief bonussen en het heeft er nu alle schijn van dat Inter daarmee instemt. Doordat Hakimi zelf zijn zinnen heeft gezet op een overgang naar Parijs, heeft Chelsea met een iets hoger bod het nakijken. De afgelopen uren zijn de onderhandelingen tussen PSG en Inter geïntensiveerd en dat zou snel tot een akkoord kunnen leiden. De selectie van PSG herbergt momenteel met Alessandro Florenzi en Colin Dagba nog twee rechtsbacks, al keert eerstgenoemde deze zomer na een huurperiode weer terug naar AS Roma.

Inter nam Hakimi een jaar geleden voor 45 miljoen euro over van Real Madrid. In zijn eerste seizoen in Italiaanse dienst speelde hij met 7 doelpunten en 11 assists in 45 officiële wedstrijden een belangrijke rol in het veroveren van de landstitel. Zijn contract loopt voorlopig nog tot medio 2025, maar Inter is door financiële problemen genoodzaakt hem van de hand te doen. Hakimi, 31-voudig Marokkaans international, werd opgeleid door Real Madrid en liet de Spaanse hoofdstad vorige zomer na een huurperiode bij Borussia Dortmund definitief achter zich.