Cristiano Ronaldo grijpt twee EK-records bij late zege op Hongarije

Dinsdag, 15 juni 2021 om 19:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:14

Portugal is het EK dinsdag gestart met een late overwinning tegen Hongarije. De manschappen van Fernando Santos wisten lange tijd nauwelijks gevaar te stichten tegen de sterk gegroepeerde Hongaren, maar vonden in de 85ste minuut via Raphaël Guerreiro alsnog een opening. Cristiano Ronaldo scoorde daarna nog twee keer, waarvan eenmaal uit een strafschop: 0-3. Ronaldo werd dinsdagavond de eerste speler die op vijf EK's actief was en is met elf doelpunten topscorer aller tijden van het toernooi. Het was overigens de eerste EK-wedstrijd gespeeld in een vol stadion: de Puskás Aréna in Boedapest was uitverkocht.

Portugal had vanaf de openingsfase zoals verwacht een duidelijk veldoverwicht, terwijl Hongarije zich defensief gegroepeerd opstelde. A Seleção das Quinas had het daar lastig mee en kwam slechts mondjesmaat tot kleine kansen. Diogo Jota zag een hard schot van zestien meter gepareerd worden, terwijl Cristiano Ronaldo na een voorzet van Bernardo Silva niet goed timede met zijn kopbal. Aan de overzijde kwam de enige Hongaarse doelpoging uit de eerste helft van het hoofd van Ádám Szalai, die recht op Rui Patrício mikte.

In de eindfase van de eerste helft werd Portugal een stuk gevaarlijker. Nélson Semedo, als rechtsback de vervanger van de met corona besmette João Cancelo, haalde de achterlijn en bediende Jota. De aanvaller kreeg een grote schietkans uit de draai, maar mikte recht op Péter Gulácsi. Ronaldo dook even later vrij op voor het doel na een scherpe voorzet van Bruno Fernandes, maar de sterspeler van Portugal raakte de bal slecht en tikte over.

Na rust zocht Portugal opnieuw met weinig succes de aanval. Een kopbal van Pepe uit een hoekschop werd uit de hoek getikt, maar verder kwam Hongarije niet in de problemen. Zelf probeerde de thuisploeg het met een hard schot van Roland Sallai op de vuisten van Rui Patrício. Verderop in de tweede helft zag Bruno Fernandes een laag afstandsschot gepareerd worden, terwijl Ronaldo geen penalty kreeg na een vermeende handsbal van Attila Fiola.

In de tachtigste minuut leek Szabolcs Schön de Hongaren verrassend op voorsprong te zetten na een fraaie dribbel vanaf de rechterflank, maar de ex-Ajacied stond een meter buitenspel in aanloop en werd teruggefloten. Vijf minuten later greep Portugal de leiding. Raphaël Guerreiro ontving een van richting veranderde voorzet van Rafa Silva en zag zijn inzet via een Hongaarse voet binnen vallen: 0-1. Weer twee minuten later werd Rafa Silva in het strafschopgebied vastgehouden door Willi Orban, waarna Cristiano Ronaldo van elf meter scoorde: 0-2. Ronaldo scoorde in blessuretijd nogmaals door Gulácsi van dichtbij te omspelen: 0-3.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Portugal 1 1 0 0 3 3 2 Duitsland 0 0 0 0 0 0 3 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 4 Hongarije 1 0 0 1 0 0