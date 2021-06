Van Basten niet overtuigd door De Ligt: ‘Ik snap de twijfel bij De Boer wel’

Maandag, 14 juni 2021 om 23:35 • Yanick Vos

Matthijs de Ligt is hersteld van zijn liesblessure en trainde maandag volledig mee met de spelers van het Nederlands elftal die zondag niet in actie kwamen tegen Oekraïne. Alles wijst erop dat de verdediger van Juventus fit is om donderdag aan de aftrap te verschijnen tegen Oostenrijk. Zijn terugkeer zou dan ten koste moeten gaan van Jurriën Timber, al weet Marco van Basten niet zeker of bondscoach Frank de Boer die wissel gaat doorvoeren.

De Boer liet zondag voor het treffen met Oekraïne weten dat De Ligt had kunnen spelen als het écht nodig was geweest. Met oog op het verdere verloop van het toernooi koos de bondscoach er voor om hem buiten de wedstrijdselectie te houden. NOS-analist Leonne Stentler vraagt zich af of het nodig is om De Ligt donderdag te laten spelen. “Is het wel nodig om hem te brengen tegen Oostenrijk? Het is belangrijk dat hij in de volgende ronde fit is, of in ieder geval zo fit mogelijk. Als het niet hoeft, waarom zou je het dan doen? Je bent eigenlijk al door.”

“Als Matthijs onomstreden is dan moet je hem daar gewoon wel neerzetten, want dat is uiteindelijk hoe je het toernooi door wil gaan”, haakte Van Basten is. “Maar ik weet niet in hoeverre Matthijs hersteld is en goed is, dat hij hem (Timber, red.) zonder twijfel gewoon vervangt, dat weet ik niet. Ik vind hem de laatste weken namelijk niet zo overtuigend. Ik kan de twijfel bij Frank de Boer wel begrijpen.” Mocht De Boer uiteindelijk kiezen voor De Ligt, dan kan de trainer volgens Van Basten hem het beste donderdag al opstellen. “Als hij met hem de laatste wedstrijden sowieso wil gaan spelen, dan moet hij ook zo snel mogelijk gaan spelen. Anders heeft het natuurlijk geen zin.”

De Ligt kwam in de voorbereiding op het EK eenmaal in actie in de oefenwedstrijd tegen Schotland. Tegen Georgië zat hij met een liesblessure op de tribune en ook tegen Oekraïne zat hij niet bij de wedstrijdselectie. Timber speelde op zijn beurt tot dusver alle drie de wedstrijden met Oranje en vormde zondagavond bij de 3-2 zege op Oekraïne het centrum met Stefan de Vrij en Daley Blind.