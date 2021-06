‘PSG wil ‘trots van Barcelona krenken’ met transfervrije slag in 2022’

Woensdag, 9 juni 2021 om 08:48 • Chris Meijer • Laatste update: 09:00

Paris Saint-Germain heeft zich gemengd in het spel rond Ousmane Dembélé, zo weet Mundo Deportivo te melden. De 24-jarige vleugelaanvaller heeft bij Barcelona nog een contract tot medio 2022, dat de Catalanen graag willen verlengen. De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis lopen echter niet bepaald soepel, waardoor Dembélé op dit moment over een jaar transfervrij lijkt te vertrekken.

De naam van Dembélé werd eerder in verband gebracht met een overstap naar Juventus of Manchester United. Deze twee clubs zouden echter azen op een transfervrije slag in Barcelona, waarvoor nog een jaar geduld moet worden betracht. Nu zou ook PSG zich bij de gegadigden hebben gevoegd. Sportief directeur Leonardo zou bijzonder gecharmeerd zijn van Dembélé, die eventueel de opvolger van Kylian Mbappé kan zijn als hij zijn tot medio 2022 lopende contract in Parijs niet verlengt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tegelijkertijd noemt Mundo Deportivo het eventueel oppikken van Dembélé voor PSG ‘een manier om de trots van Barcelona te krenken’. Een transfervrij vertrek van de aanvaller zou pijnlijk zijn, daar Barcelona reeds 135 miljoen euro aan Borussia Dortmund heeft betaald voor hem. Deze transfersom kan nog met tien miljoen euro oplopen. Om die reden wil Barcelona graag zijn contract verlengen, al moet hij wel genoegen nemen met een salarisverlaging. De onderhandelingen verlopen moeizaam en dat heeft volgens de berichten vanuit Spanje te maken met de clubs die hem over een jaar transfervrij hopen op te pikken.

President Joan Laporta heeft Dembélé een ultimatum gesteld om in te gaan op de aanbieding. Doet hij dat niet, moet hij komende zomer verkocht worden om nog een transfersom aan hem over te houden. Mocht dat niet lukken, dreigt volgens Mundo Deportivo een jaar op de bank of de tribune voor Dembélé. Onder leiding van Ronald Koeman leek Dembélé juist te zijn opgeleefd. Hij kwam sinds de komst van de Nederlandse coach zeer geregeld aan spelen toe en sloot de jaargang 2020/21 af met 11 doelpunten en 5 assists in 44 duels in alle competities namens Barcelona.

Mocht Dembélé vertrekken, komt volgens Sky Sports-journalist Matteo Moretto Raheem Sterling in beeld bij Barcelona. Moretto waarschuwt wel dat het eventueel een ‘gecompliceerde transfer’ dreigt te worden. De goede verstandhouding tussen Laporta en Manchester City-manager Josep Guardiola zou kunnen helpen, maar toch zal de kampioen van Engeland een hoge transfersom vragen voor de aanvaller. Mundo Deportivo benadrukt dat de prioriteiten van Barcelona voorlopig eerst liggen bij het binnenhalen van Memphis Depay en het verlengen met Dembélé.