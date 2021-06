Valentijn Driessen pleit voor basisplaats: ‘Hij kan dat veel beter dan De Roon’

Maandag, 7 juni 2021 om 07:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:44

Ryan Gravenberch moet op het naderende EK in de basis van het Nederlands elftal staan, zo concludeert Valentijn Driessen na de 3-0 oefenzege van zondagavond op Georgië. De jonge middenvelder van Ajax kwam na 66 minuten spelen binnen de lijnen voor Frenkie de Jong en tien minuten later liet hij zijn eerste goal als Oranje-international noteren. Driessen stelt dat de inbreng van Marten de Roon ‘overschat wordt’, ook al weet hij dat bondscoach Frank de Boer van mening is dat ‘types als De Roon’ juist ondergewaardeerd worden.

“Wat De Roon kan, kan Gravenberch veel beter. Dat liet de Ajacied zien en De Boer kan met goed fatsoen niet langer om hem heen”, benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf maandag in zijn column. “Met Gravenberch komt er direct meer voetbal in het elftal. Normaal is hij de vervanger van Frenkie de Jong. Maar die twee kun je in deze EK-groepsfase met een gerust hart samen op het middenveld zetten. Of Oranje nu 5-3-2 of 4-3-3 speelt.”

Na de oefeninterlands tegen Schotland (2-2) en Georgië concludeert Driessen dat er tal van spelers aan de poort rammelen en ook meer verdienen. Hij doelt naast Gravenberch, Jurriën Timber, Steven Berghuis en Nathan Aké voornamelijk op Donyell Malen, zeker als men het chauvinisme rondom Wout Weghorst even parkeert. “Zijn vervanger Donyell Malen maakte veel meer indruk, kende een uitstekende invalbeurt en had een natuurlijke klik met Depay. Met hem had Oranje veel meer snelheid, dynamiek en dreiging voorin.”

Driessen wijst erop dat twee keer negentig minuten interlandvoetbal hebben uitgewezen dat de internationals zich niet op hun gemak voelen bij het door De Boer gekozen 5-3-2-systeem. “Niet in aanvallend opzicht en niet in verdedigend opzicht. Er worden weinig kansen gecreëerd als de tegenstander zich laat inzakken, terwijl diezelfde opponent zeeën van ruimte krijgt om tot kansen te komen. Het is een verdedigend reactiesysteem waar De Boer voor kiest, in plaats van een dominante aanvalsopzet via het 4-3-3-systeem.”

Hij vindt ‘de Hollandse School’ de beste optie om de kleintjes onder de voet te lopen. “De bondscoach vindt de risico’s te groot en is van mening dat het te veel energie en kracht kost. Argumenten die er met de haren zijn bijgesleept, want nimmer eerder verkondigd.” Driessen vraagt zich af waarom Oranje naar de kwaliteiten van Stefan de Vrij en De Roon moet worden ingericht, de enige spelers die in clubverband 5-3-2 spelen. “De Vrij speelt omdat Virgil van Dijk het EK mist en De Roon is een bal-afpakker. Overigens lukte hem dat tegen Georgië nauwelijks. Eenmaal aan de bal leed hij balverlies.”