Antony ondanks besluit Ajax met Olympische ploeg naar Servië

Maandag, 31 mei 2021 om 14:17 • Yanick Vos • Laatste update: 14:35

Ajax liet bij monde van trainer Erik ten Hag weten dat Antony geen toestemming heeft gekregen om deel te nemen aan de Olympische spelen, maar desondanks is de buitenspeler met de Braziliaanse Olympische ploeg afgereisd naar Servië. In Belgrado staat een trainingskamp op het programma, terwijl er twee oefenwedstrijden worden afgewerkt in aanloop naar het toernooi.

Ten Hag liet eerder deze maand weten dat er geen potentiële basisspelers van Ajax mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. De club is niet verplicht om spelers af te staan omdat het een Onder-23-toernooi betreft. "Antony reageerde gelaten op het bericht”, werd Ten Hag geciteerd door De Telegraaf.

Op Instagram Stories laat Antony zien dat hij in het vliegtuig zit met de Olympische ploeg.

Volgens Ajax Showtime heeft Antony zich op eigen verzoek gemeld bij de Braziliaanse ploeg. De Olympische ploeg verblijft van 31 mei tot 8 juni in Servië. In deze periode wordt er getraind en geoefend tegen Kaapverdië en Jong Servië door de voorlopige selectie. Naar verwachting zal Antony na het trainingskamp afscheid nemen van het team van trainer André Jardine, daar hij van Ajax geen toestemming heeft gekregen om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Jardine maakt na het trainingskamp zijn definitieve selectie bekend voor de Olympische Spelen in Tokio.

Brazilië onder-23 is op de Olympische Spelen ingedeeld in een groep met Duitsland, Ivoorkust en Saudi-Arabië. Op 22 juli komen de Zuid-Amerikanen in actie tegen Duitsland, waarna duels met Ivoorkust (25 juli) en Saudi-Arabië (28 juli) volgen. De finalerondes worden gespeeld van 31 juli tot en met 7 augustus. Op zondag 8 augustus komt Ajax in actie in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, terwijl in het weekend van 14 en 15 augustus het Eredivisie-seizoen van start gaat.