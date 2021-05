Genomineerden Speler van het Jaar en U21 Speler van het Jaar bekend

Vrijdag, 28 mei 2021 om 11:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:44

De genomineerden voor de verkiezing Eredivisie Speler van het Jaar en Eredivisie Speler U21 van het Jaar zijn bekend. De komende tijd zullen de achttien aanvoerders en hoofdtrainers uit de Eredivisie hun stem uitbrengen op de genomineerden, zo meldt de Eredivisie vrijdagochtend in een persbericht. Bij de aftrap van het seizoen 2021/22 worden de winnaars bekendgemaakt.

Twintig spelers zijn genomineerd voor de Eredivisie Speler van het Jaar-verkiezing. Zes van de genomineerden maken daarnaast ook kans op de prijs voor Eredivisie Speler U21 van het Jaar. De voorselectie heeft plaatsgevonden op basis van statistieken en stemmen van fans. De scores zijn objectief op basis van meer dan zestig verschillende statistieken aan spelers toegekend, communiceert de Eredivisie.

Daarnaast zijn duizenden stemmen van fans, uitgebracht in de Man of the Match-verkiezing op ESPN na iedere wedstrijd, meegenomen in de weging. Een voorwaarde voor de nominatie is dat spelers minstens 60 procent van het totaal aantal speelminuten (1.836 minuten) gespeeld moeten hebben. Uiteindelijk is de stem van de aanvoerders (Speler van het Jaar) en de coaches (Speler U21 van het Jaar) doorslaggevend.

De twintig genomineerden voor de Eredivisie Speler van het Jaar-verkiezing zijn Dusan Tadic, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Perr Schuurs (allen Ajax), Donyell Malen, Eran Zahavi, Philipp Max, Jordan Teze (allen PSV), Owen Wijndal, Myron Boadu, Jesper Karlsson (allen AZ), Riechedly Bazoer (Vitesse), Steven Berghuis, Lutsharel Geertruida, Jens Toornstra (allen Feyenoord), Ko Itakura (FC Groningen), Rai Vloet, Robin Pröpper (beiden Heracles Almelo), Kenneth Paal (PEC Zwolle) en Georgios Giakoumakis (VVV-Venlo).

Ryan Gravenberch, Per Schuurs, Jordan Teze, Owen Wijndal, Myron Boadu en Lutsharel Geertruida maken daarnaast kans op de prijs voor Eredivisie Speler U21 van het Jaar. Voor deze prijs komen alleen spelers in aanmerking die bij aanvang van het seizoen jonger dan 21 jaar zijn. Vorig seizoen zijn er door het stopzetten van de Eredivisie geen prijzen uitgereikt. In het seizoen 2018/19 won Frenkie de Jong de prijs voor Eredivisie Speler van het Jaar, terwijl Angeliño de prijs voor Eredivisie Speler U21 van het Jaar in ontvangst nam. Eerder deze maand won Gravenberch al de Johan Cruijff Prijs, een andere prijs die wordt toegekend aan het grootste talent van de Eredivisie.