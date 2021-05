Wie laat De Boer vallen? ‘Ze reageren amper, zó teleurgesteld zijn ze'

Woensdag, 26 mei 2021 om 07:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:32

Bondscoach Frank de Boer maakt om 14.00 uur bekend welke acht spelers afvallen van de voorlopige EK-selectie van het Nederlands elftal. Een groot deel van de voorselectie maakt zich volgens Bert van Marwijk helemaal geen zorgen. “Zeventig tot tachtig procent weet dat hij er zeker bijzit, maar voor een aantal jongens is het een zenuwslopende dag”, stel de voormalig bondscoach die in aanloop naar het WK van 2010 en het EK van 2012 eenzelfde Dag des Oordeels meemaakte.

Van Marwijk vond het brengen van het slechte nieuws moeilijker dan het maken van keuzes. Elke voetballer wil een eindtoernooi meemaken. De oud-bondscoach sprak tien tot vijftien minuten met elke voetballer. “Als coach zou je ook kunnen zeggen: ’Ik neem je niet mee, want ik vind je niet goed genoeg’, want daar komt het eigenlijk op neer. Maar ik vind dat je de keuze wel moet onderbouwen, dus dat je je goed moet voorbereiden”, legt hij in De Telegraaf uit. “De ene speler heeft meer behoefte aan uitleg dan de andere.”

“De meeste afvallers reageren nauwelijks. Zó teleurgesteld zijn ze. Als zij op de dag dat de beslissing valt bij de bondscoach moeten komen, weten ze al dat ze aan de beurt zijn.” In 2010 waren Ron Vlaar, Vurnon Anita, Orlando Engelaar en Jeremain Lens de afvallers. “Het was een tik, een grote teleurstelling. Maar ik zag het eerlijk gezegd wel aankomen”, erkent Engelaar. “Ik was niet zo belangrijk geweest als het jaar daarvoor en ook niet helemaal fit.”

“Als je ziet dat je oude ploeggenoten de finale halen, is dat extra pijnlijk. Maar natuurlijk gunde ik iedereen het allerbeste. Het heeft wel even tijd gekost om het te verwerken.” Vier jaar eerder, in aanloop naar het WK van 2006, stortte de wereld van Barry Opdam figuurlijk in toen hij opeens bij Marco van Basten moest langskomen. “Ik had er geen rekening mee gehouden, alle kwalificatie-interlands gespeeld en niet verloren. Van de inhoud van het gesprek weet ik me niets te herinneren.”

“Niets kwam binnen, het ging het ene oor in en het andere uit. Van Bastens uitleg interesseerde me totaal niet.” De oud-verdediger boekte nog dezelfde dag een vakantie en erkent dat hij een moment dacht om geen enkele wedstrijd te gaan kijken. “Maar het zijn wel de jongens met wie je twee jaar hebt gespeeld en die je het beste gunt. Je laat dan toch je voetbalhart spreken en uiteindelijk heb ik weinig van het WK gemist. Ik heb Van Basten daar later nooit meer over gesproken, ik heb hem zelfs nooit meer gezien.”

Acht van de voorgeselecteerde spelers moeten nog afvallen. De Boer geeft vandaag om 16.00 uur op een persconferentie een toelichting op zijn keuzes. De 26-koppige selectie verzamelt zich vrijdag in Zeist en werkt daar om 17.30 uur nog een training af, die open is voor de pers om te volgen. Zaterdag volgt een training achter gesloten deuren. Oranje vertrekt vervolgens naar het Portugese Lagos voor het tweede deel van het trainingskamp.