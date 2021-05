Gakpo hoort theorie over EK-selectie: ‘Dat vind ik geen gekke gedachte’

Dinsdag, 25 mei 2021

Cody Gakpo hoort woensdagmiddag of hij met het Nederlands elftal naar het Europees kampioenschap mag. De 22-jarige vleugelspits van PSV trainde de afgelopen dagen al met Oranje in Zeist, waar een deel van de voorlopige selectie van Frank de Boer zich heeft verzameld. De voortekenen op een uitverkiezing voor Gakpo en ook Jurriën Timber en Teun Koopmeiners lijken gunstig, zo beseft ook eerstgenoemde.

Gakpo behoort met Timber en Koopmeiners tot de drie spelers in de voorlopige EK-selectie van Oranje die mee óók mee hadden gekund met Jong Oranje naar het EK Onder-21. Doordat De Boer ze opnam in de voorselectie, gaat het jeugd-EK hoe dan ook aan Gakpo, Timber en Koopmeiners voorbij. De vraag is of De Boer het drietal had opgeroepen als hij geen plannen had om ze definitief mee te nemen naar het EK. "Ik denk dat het geen gekke gedachte is, maar het is toch aan ons om het te laten zien", zegt Gakpo tegenover de NOS.

Uiteraard droomt de aanvaller van het EK. "Dit is het hoogst haalbare dat je kan bereiken, denk ik. Het is gewoon mooi dat ik hier mag zijn en ik hoop dat ik hier mag blijven", zegt Gakpo, die het eervol vond dat De Boer zijn naam de afgelopen maanden al enkele keren liet vallen in de media. De bondscoach sprak zijn naam wel een aantal keer verkeerd uit. "Volgens mij zei hij een paar keer 'Gapko'", glimlacht de buitenspeler.

Ook Timber komt aan het woord voor de camera van de NOS. De negentienjarige verdediger van Ajax houdt zich op de vlakte wat betreft zijn kansen voor het EK. "Het eerste elftal komt op de eerste plek, dus ik weet niet hoeveel rekening ze houden met Jong Oranje daarin. Of ik denk dat ik erbij zit? Ik ga gewoon mijn best doen de aankomende trainingen, dan zien we het woensdag wel. Ik weet het zelf ook nog niet, ik moet het echt deze trainingen aan de trainer laten zien." Woensdag hoort Timber dus het verdict. "Ik sta er heel spontaan in. We gaan het zien op dat moment."