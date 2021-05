Van de Looi legt uit waarom Ihattaren ontbreekt in EK-selectie Jong Oranje

Vrijdag, 21 mei 2021 om 16:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:24

Mohamed Ihattaren werd opgenomen in de voorlopige EK-selectie van Jong Oranje. Bij het bekendmaken van de definitieve selectie echter werd de spelmaker van PSV gepasseerd. Bondscoach Erwin van de Looi ziet desondanks een mooie toekomst weggelegd voor Ihattaren in het shirt van Oranje. De keuzeheer van Jong Oranje gelooft niet dat de PSV'er al is benaderd door de Marokkaanse voetbalbond.

Van de Looi legt vrijdag uit waarom Ihattaren op de voorlopige EK-lijst werd gezet. "We hadden hem er toch bij genomen voor het geval hij weer zou aansluiten bij PSV. Hij is namelijk voor ons echt een serieuze optie, omdat hij natuurlijk een speler met bijzondere kwaliteiten is", zo verklaart de bondscoach op de persconferentie die volgde op het bekendmaken van de definitieve selectie. "Maar ook de laatste wedstrijden bij PSV heeft hij niet in de selectie gezeten. We hebben contact gehad met PSV en begrepen dat Mo op dit moment niet wedstrijdfit is. Daarom is hij bij ons afgevallen." Ihattaren miste de laatste vier competitieduels van PSV vanwege blessureleed.

Van de Looi heeft geen signalen gekregen dat Ihattaren in contact staat met de voetbalbond van Marokko. "Mo heeft een tijd geleden voor Oranje gekozen (in 2019, red.) en sindsdien is er regelmatig een kink in de kabel gekomen waardoor hij geen wedstrijden of selecties heeft meegemaakt. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat Mo weer het niveau gaat halen dat hij kán halen. Dan kan hij een heel waardevolle speler zijn en het verschil maken voor Nederland. Niet alleen voor Jong Oranje, maar zeker ook voor het Nederlands elftal, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn", aldus de bondscoach van Jong Oranje.

Technisch directeur John de Jong sprak vrijdag namens PSV met De Telegraaf over de situatie omtrent Ihattaren. Een zomers vertrek sluit de bestuurder niet bij voorbaat uit. "Of wij het hebben opgegeven met Mo? Ik geef hem pas op als hij bij ons geen contract meer heeft. Wij blijven hem helpen, zodat hij wel volledig gaat doorbreken. Maar de kans is ook aanwezig dat hij vertrekt. Daar hoeven we niet omheen te draaien, omdat hij nog slechts een eenjarig contract heeft. Tot de transferdeadline op 1 september en mogelijk daarna, liggen alle opties nog open", zo besluit De Jong.