EK-selectie Oranje: welke 8 spelers vallen woensdag buiten de boot?

Zaterdag, 22 mei 2021 om 00:00 • Yanick Vos • Laatste update: 16:13

Frank de Boer maakt aanstaande woensdag zijn 26-koppige EK-selectie bekend. De bondscoach selecteerde 34 namen in de voorselectie van Oranje, wat betekent dat 8 spelers zullen afvallen. In de media wordt volop gespeculeerd over de spelers die De Boer thuis moet laten of er juist bij moet houden. Wie zijn er zeker van een plek in de EK-selectie van het Nederlands elftal en voor welke spelers blijft het bij een voorselectie? Voetbalzone neemt de kandidaten onder de loep.

Na het mislopen van het EK van 2016 en het WK van 2018 is Oranje er eindelijk weer bij op een eindtoernooi. Op 13 juni om 21.00 uur gaat het EK van start voor Nederland met een wedstrijd tegen Oekraïne. Daarna volgen groepsduels met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Over drie weken is het dus al zover. Uiterlijk dinsdag 1 juni moet de KNVB bij de UEFA de 26 namen doorgeven die De Boer definitief meeneemt naar het EK. Zo lang zal de bondscoach niet wachten; de KNVB liet reeds weten dat op woensdag 26 mei bekend wordt gemaakt wie de acht afvallers zijn.

In de voorbereiding op het EK heeft De Boer samen met zijn technische staf besloten om de spelers gefaseerd in te laten stromen. Op maandag 24 mei wordt een select aantal internationals dat geen clubverplichtingen meer heeft verwacht in Zeist. Tot en met woensdag 26 mei zullen deze spelers gedeeltelijk samen trainen met de selectie van Jong Oranje, die zich voorbereidt op de finaleronde van het EK Onder-21. Op vrijdag 28 mei meldt de complete definitieve EK-selectie zich in Zeist, om vervolgens een dag later af te reizen voor een trainingskamp in het Portugese Lagos.

Op 2 juni staat het oefenduel met Schotland op het programma, op 6 juni is Georgië de tegenstander. In de voorbereiding wil de bondscoach de basis leggen voor een succesvol toernooi, waar hij mikt op minimaal de halve finale. “Maar dan moet álles meezitten”, liet hij optekenen in het Algemeen Dagblad. De Boer wil bovendien dat zijn ploeg is in staat is om op verschillende manieren te spelen. “Ik wil dat we straks heel snel kunnen schakelen. Oók tijdens wedstrijden. Van 4-3-3 naar 5-3-2 of 3-5-2 of 3-4-3. In de voorbereiding gaan we proberen dat erin te krijgen. Dat heb ik met een aantal spelers al besproken.”

Er staat dus nog een hoop te gebeuren voordat het Nederlands elftal over ongeveer drie weken in de Johan Cruijff ArenA aantreedt tegen Oekraïne. Bij het televisieprogramma Humberto liet De Boer vorige week weten dat hij de Oranje-selectie grotendeels al in zijn hoofd heeft. Hij gaf aan nog te twijfelen over ‘twee of drie’ namen. Wie de twijfelgevallen zijn, hield de bondscoach voor zich. Sommige namen laten zich raden. Voetbalzone scheidt het kaf van het koren in onderstaand overzicht.

De 34-koppige voorselectie van bondscoach Frank de Boer.

Wie lijken zeker van een plek in de EK-selectie?

Ondanks een moeizaam seizoen bij Valencia zal Jasper Cillessen erbij zijn. Hij was onder Ronald Koeman eerste keeper en mits hij fit is zal hij dat ook onder De Boer zijn. De afgelopen interlandperiode was Tim Krul bij afwezigheid van Cillessen de vervanger onder de lat. De sluitpost van Norwich City presteerde naar behoren en heeft met zijn ploeg met succes het Championship-seizoen afgesloten. Ook hij lijkt een van de drie keepers te zijn voor wie De Boer een plekje inruimt in zijn definitieve selectie.

In de achterhoede kan vaste basisklant Matthijs de Ligt zich opmaken voor zijn eerste eindtoernooi. Ook Stefan de Vrij zal er bij zijn en lijkt zich bij afwezigheid van aanvoerder Virgil van Dijk op te mogen maken voor een basisplaats. Nathan Aké lijkt niet te hoeven rekenen op een basisplaats, maar wel op een plek in de EK-selectie. Op de rechtsbackpositie probeerde De Boer verschillende opties uit, maar het was PSV-aanvoerder Denzel Dumfries die de beste indruk maakte en zich kan opmaken voor het EK. Op de linkerkant veroverde AZ-back Owen Wijndal een basisplaats onder De Boer. Hij kreeg de afgelopen interlandperiode de voorkeur en hoopt zich op het EK in de kijker te spelen met oog op een transfer.

Nu Van Dijk niet op tijd fit is voor het EK, zal Georginio Wijnaldum naar verwachting de aanvoerdersband dragen. Hij zal op het Oranje-middenveld komen te spelen samen met Frenkie de Jong en mogelijk ook Davy Klaassen. Laatstgenoemde was het afgelopen seizoen van grote waarde voor Ajax en heeft zich terug in de Oranje-selectie geknokt. Atalanta-middenvelder Marten de Roon is al jaren zeker van een plek in het Nederlands elftal en staat aan de vooravond van zijn eerste eindtoernooi.

Dat het EK met een jaar werd uitgesteld kwam goed uit voor aanvalsleider Memphis Depay. Voor de aanvoerder van Olympique Lyon was het door een zware knieblessure een race tegen de klok om fit te geraken voor het eindtoernooi, dat vanwege de coronacrisis werd verplaatst naar deze zomer. Na een sterk seizoen in Frankrijk is hij klaar voor het EK. Steven Berghuis mocht zich de afgelopen interlandperiode basisspeler noemen en mag rekenen op een plek in de definitieve EK-selectie, net als Donyell Malen.

Welke spelers maken een goede kans?

Een jaar geleden was Maarten Stekelenburg bankzitter bij Everton, nu is hij een groot kanshebber voor een plek in de EK-selectie. Door de schorsing van André Onana veroverde Stekelenburg een plek onder de lat bij Ajax en kwam hij weer in beeld bij Oranje. Na het EK van 2008, WK van 2010 en het EK van 2012 wijst alles erop dat hij het EK van 2021 aan zijn lijst met eindtoernooien kan gaan toevoegen.

Daley Blind is herstellende van een enkelblessure en lijkt op tijd fit te zijn voor het EK. Mocht hij geen terugslag krijgen, dan is de linksbenige Ajacied erbij. Dat geldt mogelijk ook voor zijn ploeggenoten Ryan Gravenberch en Jurriën Timber. Laatstgenoemde zat nog nooit bij de Oranje-selectie, maar heeft zo’n sterke ontwikkeling doorgemaakt dat De Boer hem overweegt mee te nemen. Een EK met Jong Oranje zit er voor Timber door zijn voorselectie definitief niet in, waardoor hij een van de verrassingen lijkt te worden in het Nederlands elftal. Cody Gakpo en Teun Koopmeiners zitten in hetzelfde schuitje als Timber.

Als Jurriën Timber, Teun Koopmeiners en Cody Gakpo niet worden opgenomen in de definitieve EK-selectie, gaan zij een voetballoze zomer tegemoet.

Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi benadrukte vrijdag op een persconferentie dat het lang niet zeker is dat Gakpo, Timber en Koopmeiners met Oranje mee naar het EK gaan. "Of die kans groot is, dat weet ik niet", werd hij geciteerd door De Telegraaf. "De situatie is nu anders dan in maart, toen het Nederlands elftal drie interlands speelde en wij de groepsfase van het EK speelden. Denk dan aan Koopmeiners, die bij ons was. Ik heb altijd gezegd dat het Nederlands elftal leidend is en met de voorlopige selectie heeft Frank (de Boer, red.) een voor hem zo optimaal mogelijke selectie samengesteld. Waarvan we weten dat er een aantal jongens moeten afvallen bij het Nederlands elftal. Het moment waarop zij de definitieve selectie moeten doorgeven loopt gek genoeg niet synchroon met het moment van doorgeven van onze selectie bij de UEFA. Dan kan het dus nog zo zijn, in het slechtste geval, dat deze drie jongens geen enkel EK spelen."

Patrick van Aanholt zal op de linksbackpositie de concurrentiestrijd moeten aangaan met Wijndal. De Boer wil alle posities dubbel bezet hebben en dus lijkt de verdediger van Crystal Palace te mogen rekenen op EK-deelname. In de punt van de Oranje-aanval strijden Luuk de Jong en Wout Weghorst om een plekje. Of de bondscoach zowel de spits van Sevilla als die van VfL Wolfsburg opneemt in zijn definitieve selectie zal woensdag blijken. Doordat de UEFA heeft besloten om de EK-selecties uit te breiden van 23 naar 26 spelers, is het niet ondenkbaar dat beide spitsen een EK-ticket krijgen.

Voor welke spelers wordt het billenknijpen?

Door de opmars van Stekelenburg lijkt AZ-keeper Marco Bizot buiten de boot te vallen. Hans Hateboer stond drie maanden aan de kant met een enkelblessure en heeft zijn rentree bij Atalanta eind april gemaakt. De elfvoudig Oranje-international is geen zekerheidje voor het EK en dat geldt ook voor Rick Karsdorp. Laatstgenoemde zag zijn goede seizoen bij AS Roma beloond worden met een plek in de voorselectie, maar het is onzeker of het genoeg is voor een plek in de definitieve selectie.

Jeremiah St. Juste kan terugkijken op een sterk seizoen bij 1. FSV Mainz 05 en is zodoende in beeld gekomen bij de bondscoach. De vorige interlandperiode mocht hij zich al melden bij Oranje, maar pas nadat Stefan de Vrij afhaakte met een positieve coronatest. St. Juste is bij Mainz gewend om in een 5-3-2-systeem te spelen, wat in zijn voordeel kan werken bij het Nederlands elftal. Kenny Tete is een bekende van De Boer en kwam de vorige interlandperiode in actie. De rechtsback van Fulham kwam tegen Turkije niet helemaal uit de verf en heeft op zijn positie veel concurrentie.

Ook voor Joël Veltman is EK-deelname allesbehalve zeker. Het spreekt in zijn voordeel dat hij zowel centraal in de achterhoede als op de rechtsbackpositie uit de voeten kan. Na een sterk debuutseizoen bij Brighton & Hove Albion mag Veltman hopen, maar ook hij heeft te maken met veel concurrentie in de achterhoede. Voor Donny van de Beek is een transfer naar Engeland minder goed uitgepakt. Waar de negentienvoudig Oranje-international een jaar geleden als speler van Ajax een zekerheidje leek voor het EK, dreigt hij nu buiten de boot te vallen door zijn gebrek aan speeltijd. Het afgelopen seizoen kwam hij nauwelijks aan spelen toe bij Manchester United en mogelijk gaat dat hem zijn eerste eindtoernooi kosten.

Onder De Boer zat Tonny Vilhena nog nooit bij de definitieve selectie van Oranje. Volgens velen is de kans dan ook groot dat hij bij de afvallers hoort. Ook Quincy Promes lijkt een voetballoze zomer tegemoet te gaan. Voor Steven Bergwijn gaan het spannende dagen worden. Hij kwam het afgelopen seizoen niet vaak van de bank af bij Tottenham Hotspur en zat soms niet eens bij de wedstrijdselectie. De snelle aanvaller beschikt echter wel over veel kwaliteit, zo liet hij afgelopen weekend nog zien toen hij scoorde tegen Aston Villa. Het was echter pas wel zijn eerste doelpunt in elf maanden tijd. Mogelijk geeft De Boer de voorkeur aan Anwar El Ghazi, die kan terugkijken op een goed seizoen in dienst van Aston Villa.