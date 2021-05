‘Gezien zijn seizoen verdient hij het niet om met Oranje naar het EK te gaan’

Een flink aantal Oranje-internationals is zonder blessures zeker van een plek in de definitieve selectie voor het naderende EK, maar er is ook een groep in het voorlopige keurkorps die in spanning zal moeten afwachten. Voetbalzone helpt Frank de Boer en de overige zeventien miljoen bondscoaches een handje door in te zoomen op die laatste categorie. In de vijfde aflevering aandacht voor Tonny Vilhena, die inmiddels al is verworden tot de gedoodverfde afvaller uit de voorselectie.

Afgaande op de praatprogramma’s van de afgelopen dagen lijken zes van de acht afvallers uit de voorselectie van Oranje al wel bekend. Zowel bij Veronica Inside als Studio Voetbal vielen de namen van Marco Bizot, Jeremiah St. Juste, Joël Veltman, Kenny Tete, Quincy Promes en Tonny Vilhena. “Vilhena speelt daar in die bananenrepubliek, dus die gaat ook niet mee”, zei Johan Derksen stellig. De meeste mensen zullen Vilhena min of meer vergeten zijn. Niet alleen speelt de 26-jarige middenvelder bij FK Krasnodar een beetje uit het zicht van de gemiddelde Nederlandse voetbalvolger. De laatste keer dat hij deel uitmaakte van de selectie van Oranje dateert alweer van september 2019. Vilhena moest in november het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten na een positieve coronatest, terwijl De Boer hem in maart liet afvallen uit de voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar.

Vilhena heeft inmiddels zijn tweede seizoen in Rusland achter de rug. Krasnodar telde in de zomer van 2019 negen miljoen euro neer om hem over te nemen van Feyenoord. De hyperambitieuze club bestormde op dat moment de top van de Premjer Liga en deed dat op een voor Russische begrippen onorthodoxe manier, daar de steenrijke eigenaar Sergey Galitsky voornamelijk investeert in de randvoorwaarden en de jeugdopleiding in plaats van in peperdure grote namen zoals bijvoorbeeld Anzhi Makhachkala ooit deed. Met een gedegen en gerichte scouting creëerde Krasnodar een kern van relatief onbekende buitenlandse spelers, die werd aangevuld met eigen jeugd en spelers uit de Premjer Liga. Het doel met Vilhena was min of meer duidelijk: hij moest zich in Krasnodar ontwikkelen, zijn bijdrage leveren aan de opmars van de club en vervolgens doorverkocht worden.

Vilhena vecht een duel uit met Alex Kral tijdens het duel met Spartak Moskou.

“Elke speler moet progressie maken. Ze halen een speler uit Nederland en het bedrag dat je vanuit de media hoort is aan de hoge kant. Maar goed, dat is logisch. Want Europese spelers kiezen hoofdzakelijk voor Rusland met geld in hun achterhoofd. De speler moet in Rusland snel beter gemaakt worden, zodat hij de volgende stap kan zetten. Promes is een goed voorbeeld geweest: Spartak werd kampioen en daarna is hij verkocht aan Sevilla”, verklaart Pavel Koutcherov, kenner van het Russische voetbal. Het eerste seizoen van Vilhena bij Krasnodar verliep in dat opzicht nog best veelbelovend. In iedere wedstrijd waarvoor Vilhena beschikbaar - hij miste de nodige duels door blessures en schorsingen - was, kreeg hij een basisplaats toebedeeld van trainer Murad Musaev. Krasnodar eindigde als derde en mocht daardoor voor de tweede keer op rij deelnemen aan de voorronde van de Champions League.

Daar begon dit seizoen nog veelbelovend. Krasnodar plaatste zich ten koste van PAOK Saloniki voor het eerst in de geschiedenis voor de groepsfase van de Champions League. “Dat is al geweldig voor een club van het kaliber Krasnodar. Ze hebben zich daar niet geweldig gemanifesteerd en geprofileerd. Dat heeft invloed gehad op de prestaties in de competitie”, zegt de in Rusland geboren en in Nederland woonachtige Koutcherov. Hij bracht zijn gehele loopbaan als voetballer door in zijn geboorteland en was na zijn actieve carrière werkzaam voor onder meer TOP Oss, Willem II, Dinamo Minsk, Arsenal en Everton. “Uiteindelijk moesten ze uitkijken om geen play-offs tegen degradatie te hoeven spelen. Het was een matig seizoen, ondanks een optimistisch begin. Vilhena heeft niet top gepresteerd en is mede daardoor ook op de bank terechtgekomen.”

Tonny Vilhena bij Krasnodar

STATISTIEK 2019/20 2020/21 Wedstrijden (in alle competities) 30 34 Speelminuten 2625 2238 Basisplaatsen 30 25 Doelpunten 4 4 Assists 4 4

Krasnodar eindigde als derde in een Champions League-groep met Chelsea, Sevilla en Stade Rennes, waarna Dinamo Zagreb in de zestiende finale van de Europa League te sterk was. Waar Krasnodar Europees nog overwinterde, kroop de werkgever van Vilhena in de Premjer Liga nooit uit de grijze middenmoot. De moeizame prestaties in de Russische competitie hadden gevolgen voor Vilhena, want hij moest het dit seizoen ook zo nu en dan stellen met een plek op de reservebank. Vilhena heeft dit seizoen weliswaar 34 wedstrijden achter zijn naam staan, maar begon ook 10 keer op de reservebank. “Hij is fysiek niet sterk en niet heel snel en dynamisch, dus hij moet in balbezit bepaalde dingen laten zien. Passing, een rol tussen de aanval en de verdediging en meer gevaarlijk zijn met zijn schot, omdat dynamiek, snelheid en power niet zijn voornaamste kwaliteiten zijn. Dat hebben we niet teruggezien.”

Onder Viktor Goncharenko, die begin april het stokje overnam van de ontslagen Musaev, is Vilhena in de laatste wedstrijden van het seizoen zelfs omgeturnd tot linksback. “Ze hadden daar een probleem, hij is linksbenig en dus hebben ze hem linksback gezet. Vilhena heeft natuurlijk niet per se de kwaliteiten om linksback te spelen, dus het is puur uit nood geboren. Dat zegt natuurlijk ook iets, hè. Als Vilhena de belangrijkste speler op het middenveld zou zijn, zou hij niet naar linksback geschoven worden. Dat is niet goed voor zijn vertrouwen en zijn spel”, aldus Koutcherov. De multifunctionaliteit zou Vilhena misschien een streepje voor kunnen geven bij De Boer, al zitten er met Owen Wijndal (AZ), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City) en Daley Blind (Ajax) al de nodige spelers bij de voorselectie die aan de linkerkant van de defensie uit de voeten kunnen. Theo Janssen zei in Studio Voetbal dat Vilhena ‘sowieso niet achterin kan spelen’ en dat hij het loopvermogen mist om als wingback in een 5-3-2-formatie te spelen. Ook Koutcherov kan zich niet voorstellen dat Vilhena een plek in de definitieve selectie krijgt op basis van het feit dat hij ook als linksback uit de voeten kan.

Billy Gilmour kan in de Champions League-ontmoeting tussen Chelsea en Krasnodar niet voorkomen dat Vilhena de bal controleert.

“Je hebt Wijndal, Aké en misschien nog wel twee anderen die daar beter kunnen spelen. Als je moet kiezen tussen bijvoorbeeld Aké en Vilhena is dat makkelijk, op basis van alles. Aké speelt af en toe, maar wel bij Manchester City. Dat is een ander niveau. Het is geen optie om Vilhena als derde linksback mee te nemen. Op het middenveld zal hij de concurrentiestrijd niet winnen, zeker gezien zijn huidige status. Het Nederlands elftal moet op het middenveld voldoende voorzien zijn dat Vilhena niet nodig is. Ik vind dat Vilhena op basis van het seizoen dat hij gespeeld heeft, zijn vorm en zijn situatie het niet heeft verdiend om bij de definitieve selectie te horen”, stelt Koutcherov. Hij noemt Vilhena ‘het slachtoffer van een ongelukkig seizoen’. “De situatie was anders geweest als hij bij de tweede trainer altijd in de basis had gespeeld en nog een paar doelpunten had meegepikt. Dan had dat een visitekaartje geweest om een plek in de definitieve selectie te krijgen. Maar een speler die bij Krasnodar, de nummer tien van Rusland, niet altijd speelt, is andere koek.”

De vraag is waar de toekomst van Vilhena ligt. Er klonken vanuit Rusland al geluiden dat Vilhena aan het einde van het seizoen weg wil, terwijl in Italië werd geschreven dat Stade Rennes, Olympique Marseille, AS Roma, Napoli, Sampdoria en Atalanta geïnteresseerd zouden zijn. Tegelijkertijd denkt Koutcherov dat Vilhena mogelijk geen plek heeft in het elftal dat trainer Goncharenko komende zomer mag gaan bouwen na het mislukte seizoen. “Als ik speculeer, denk ik dat Krasnodar over hem twijfelt en hem wil verkopen. Hij is een best dure speler, qua salaris en transfersom. Italië zou best kunnen, maar hij moet in fysiek en mentaal opzicht op zijn top zitten om te presteren. Alleen naar welke club kan hij? Ik denk dat de beste vijf clubs hem niet willen hebben. Het belooft in ieder geval een turbulente zomer te worden, waarin hij normaal gesproken het EK thuis vanaf de bank bekijkt. Maar als hij toch naar het EK mag, zou dat een mooi wondertje voor hem zijn.”

