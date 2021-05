Virgil van Dijk poseert in nieuw Liverpool-shirt met oranje tintje

Donderdag, 20 mei 2021 om 09:53 • Rian Rosendaal

Liverpool heeft donderdagochtend het nieuwe thuisshirt voor volgend seizoen gepresenteerd. Op het nieuwe tricot is de kraag en een gedeelte van de mouwen oranje gekleurd. Onder meer Virgil van Dijk en Mohamed Salah poseren op de website van the Reds met het gloednieuwe shirt. Het is een ode aan het Liverpool van de jaren zestig, toen men overstapte naar een geheel rood tenue.

In het seizoen 1964/65 speelde Liverpool voor het eerst met een rood shirt en broekje en rode kousen. Prompt werd onder leiding van toenmalig manager Bill Shankley voor het eerst in de geschiedenis de FA Cup veroverd. De legendarische Liverpool-coach geloofde heilig in het psychologische voordeel dat een rood tenue zou geven bij thuiswedstrijden. Het straalt kracht en gevaar uit, zo luidde de mening van de ambitieuze Shankley.

"Het is prachtig om de perfecte mix van ons erfgoed en innovatie bij ons thuistenue te ontdekken", zo reageert Van Dijk. "Ik kan niet wachten om dit shirt aan onze supporters te laten zien." Circa 10.000 fans zullen het nieuwe thuisshirt zondag voor het eerst zien als Liverpool het seizoen op Anfield afsluit tegen Crystal Palace. De reacties op het nieuwe thuisshirt zijn overigens verdeeld. Sommige mensen reageren op Twitter vol afschuw op de keuze van Liverpool, terwijl anderen juist complimenteus zijn. Veel fans vinden ook dat er tijd nodig is om aan het nieuwe shirt te wennen.