Chelsea heeft opvallende topscorer na cruciale zege op Leicester City

Dinsdag, 18 mei 2021 om 23:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:24

Chelsea heeft een cruciale zege in de strijd om een Champions League-ticket geboekt. Het team van manager Thomas Tuchel was dinsdag met 2-1 te sterk voor Leicester City, dat bij een zege juist een definitieve plek in de top vier zou hebben afgedwongen. Liverpool kan woensdag bij winst in het uitduel met Burnley op gelijke hoogte met the Foxes komen, 66 punten, en wederom op één punt van de Londenaren: 67 punten. Komende zondag is de allerlaatste speeldag in de Premier League.

De frustratie bij de spelers van Chelsea was zichtbaar nadat scheidsrechter Mike Dean op zijn fluit blies voor de rust. Het team van Tuchel domineerde in de eerste helft, ondernam elf doelpogingen en zag twee doelpunten van Timo Werner afgekeurd worden: de eerste na 21 minuten spelen vanwege buitenspel en de tweede tien minuten voor rust vanwege een handsbal. Een vervelende situatie voor de Londenaren, die in de finale van de FA Cup vlak voor tijd ook al een doelpunt zagen afgekeurd worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Leicester City leek nog groggy van het vieren van de FA Cup-winst en kwam niet verder dan een schamele doelpoging in de eerste 45 minuten. Dat was een inzet van Jamie Vardy, die slechts zes (!) keer de bal aanraakte in de eerste helft. Het feit dat Brendan Rodgers zijn team in een 5-4-1-opstelling liet aantreden op Stamford Bridge, sorteerde duidelijk effect voor de targetman van the Foxes.

Chelsea, waar Hakim Ziyech negentig minuten op de bank bleef, deed na rust wat het in de eerste helft had nagelaten: profiteren van de matige vorm van de bezoekers. Na twee minuten was het al raak. Een corner van Ben Chilwell vanaf de rechterkant werd verlengd naar de doelmond, waar Rüdiger de bal enigszins onbeholpen met zijn knie tegen de touwen werkte: 1-0.

Twintig minuten later, na een overtreding van Wesley Fofana op Werner, volgde het tweede doelpunt van Chelsea. Jorginho ging achter de bal staan en faalde niet oog in oog met Kasper Schmeichel. De Italiaanse Braziliaan mag zich nu met zeven treffers topscorer van Chelsea in de Premier League noemen. Elk van zijn zeven competitiegoals dit seizoen kwam vanaf elf meter tot stand. Van zijn dertien Premier League-doelpunten in totaal vonden liefst elf (85 procent) vanaf de stip plaats. Dat is het hoogste percentage onder voetballers met minimaal tien doelpunten in de Premier League achter hun naam.

Leicester City kwam een kwartier voor tijd terug tot 2-1: de bezoekers zetten Chelsea onder druk en op aangeven van Wilfred Ndidi rondde Kelechi Iheanacho simpel af. Niemand maakte meer Premier League-doelpunten sinds begin maart dan de Nigeriaan (elf stuks) en hij is na dinsdag zelfs de eerste voetballer ooit die op elke dag van de week een doelpunt in de Premier League heeft gemaakt. Tot meer waren de teams niet in staat. Leicester City speelt zondag thuis tegen Tottenham Hotspur, dat in de race voor een Europa League-ticket is, en Chelsea wacht een uitduel met middenmoter Aston Villa. Liverpool sluit het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.