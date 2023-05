Vrije trap van Alexander-Arnold nadert perfectie op zorgeloze avond Liverpool

Maandag, 15 mei 2023 om 22:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:02

Liverpool heeft maandagavond een kinderlijk eenvoudige zege geboekt op Leicester City. De ploeg van trainer Jürgen Klopp had geen enkele moeite met de nummer voorlaatst en zegevierde met 0-3. Curtis Jones was met twee doelpunten de gevierde man. De mooiste treffer kwam op naam van Trent Alexander-Arnold, die weergaloos raak schoot uit een vrije trap. Liverpool blijft door de zege Manchester United in de nek hijgen (66 om 65 punten), maar speelde wel een wedstrijd meer.

Liverpool is bezig aan een uitstekende reeks en wist al negen wedstrijden op rij niet meer te verliezen. Ook tegen Leicester kwam de ploeg van Klopp amper in de problemen. Basisspelers Virgil van Dijk en Cody Gakpo zagen nog wel toe hoe het eerste gevaar van de thuisploeg kwam via Jamie Vardy, waarna de duimschroeven stevig werden aangedraaid. Tien minuten voor rust sloegen de bezoekers twee keer toe in korte tijd, waarmee het verzet ook meteen gebroken leek.

Beide keren was Jones het eindstation en zorgde Mohamed Salah voor het voorbereidende werk. Ook Alisson Becker had een belangrijk aandeel in de openingstreffer met een verre uittrap. Gakpo had niet veel later aan alle onzekerheid meteen een einde kunnen maken, maar de Nederlander faalde in kansrijke positie op aangeven van Salah. Na rust nam de amusementswaarde flink af en waren de spaarzame mogelijkheden op één hand te tellen.

Harvey Barnes testte Alisson met een schot in de rechterbovenhoek, terwijl namens Liverpool Salah het vizier niet op scherp had staan. De eindstand werd bepaald door Alexander-Arnold. De rechtsback mocht twintig minuten voor tijd aanleggen van de rand van het strafschopgebied en vond op formidabele wijze de rechterkruising: 0-3. Voor Leicester City, dat met 30 punten uit 36 wedstrijden op de voorlaatste plaats staat, komt degradatie steeds dichterbij.