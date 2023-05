Noodlijdend Leicester City opnieuw kansloos in duel met acht doelpunten

Maandag, 8 mei 2023 om 17:55 • Wessel Antes • Laatste update: 18:06

Leicester City is maandag op bezoek bij Fulham tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen: 5-3. Het elftal van trainer Dean Smith speelde een kansloze wedstrijd in Londen en stond bij rust al met 3-0 achter. Na de theepauze wist de degradatiekandidaat, mede door een gemiste penalty van Jamie Vardy, de rug niet meer te rechten. Daardoor moet Leicester nog altijd vrezen voor degradatie uit de Premier League.

Bij Fulham stond Amsterdammer Kenny Tete aan de aftrap. De supporters op Craven Cottage konden maandagmiddag al snel van hun stoel veren, toen Willian in de tiende minuut mocht aanleggen voor een vrije trap. De Braziliaan probeerde zijn teamgenoten te bereiken met een scherpe vrije trap, maar Leicester-doelman Daniel Iversen verkeek zich, waardoor de bal met een stuit direct in het doel belandde: 1-0. Acht minuten later wist voormalig PSV-huurling Vinicius de score te verdubbelen. De 28-jarige spits ontving de bal na een goede steekbal van Harry Wilson, waarna hij koelbloedig afrondde: 2-0.

Al voor rust gooiden the Cottagers de wedstrijd op slot. Vinicius vond Cairney, die gemakkelijk weg wist te kappen bij Caglar Söyüncü, om vervolgens met een geplaatste bal de verre hoek te vinden: 3-0. Na rust ging Fulham vrolijk verder, toen ook de vierde treffer op naam van Cairney kwam. De Schot wist een perfecte assist van Tete zonder moeite te verzilveren: 4-0. Na een uur spelen deed Leicester eindelijk wat terug. Een voorzet van Timothy Castagne kwam via James Maddison terecht bij Barnes, die via de onderkant van de lat binnenschoot: 4-1.

Spannend werd het echter niet meer, omdat Vardy verzuimde een strafschop te benutten. De Engelse routinier zag zijn ‘buitenkansje’ gepareerd worden door Fulham-keeper Bernd Leno. Daardoor verdween ook het laatste beetje hoop voor the Foxes, waarna Willian opnieuw mocht scoren: 5-1. De voormalig buitenspeler van Chelsea toonde zijn klasse met een hagelscherp schot vanaf de zestienmeter. Leicester, dat via een strafschop van Maddison en intikker van Barnes nog twee treffers wist te maken, zal moeten afwachten wat de concurrentie doet. Momenteel staat de landskampioen van 2016 op de zestiende plaats.