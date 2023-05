Leicester en Everton schieten weinig op met remise in degradatiekraker

Maandag, 1 mei 2023 om 23:00 • Wessel Antes • Laatste update: 23:04

Het noodlijdende Leicester City en Everton zijn er maandagavond niet in geslaagd drie punten binnen te slepen: 2-2. De geplaagde elftallen van managers Dean Smith en Sean Dyche zorgden in het King Power Stadium voor veel vermaak, maar weten door het gelijkspel nauwelijks afstand te nemen van concurrenten Leeds United, Nottingham Forest en Southampton. Leicester staat na de degradatiekraker van maandag op de zestiende plek, terwijl Everton de negentiende plaats in de Premier League bezet.

Met name de eerste helft was een genot voor de neutrale voetballiefhebber. Na een duw van Belg Timothy Castagne was het Everton-spits Dominic Calvert-Lewin die de daaropvolgende strafschop zelf benutte en de score opende: 0-1. Vervolgens wist Çaglar Söyüncü uit een hoekschop, op aangeven van de doorkoppende ex-Eredivisionist Wout Faes, de 1-1 binnen te schieten. Na een fantastische steekpass van James Maddison kon Jamie Vardy Everton-doelman Jordan Pickford omspelen, om daarna in een leeg doel binnen te schuiven: 2-1.

Een vroege voorsprong voor Everton! ?? Dominic Calvert-Lewin verzilvert zelf de penalty, nadat Castagne een overtreding op hem beging: 0-1. https://t.co/V1x0xiaOuF#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/obtovN89WQ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 1, 2023

Via Vardy (bal op de lat) en Maddison (gemiste penalty na een handsbal) verzuimde Leicester nog voor rust om de score uit te breiden, wat the Foxes in de tweede helft duur kwam te staan. Negen minuten na rust was het Alex Iwobi die een afgevallen voorzet vanuit de lucht achter doelman Daniel Iversen werkte: 2-2. Leicester kreeg via Vardy nog een aantal kansjes om drie punten te pakken, maar Pickford trad meerdere keren alert op. Aan de andere kant was het Iversen die vlak voor tijd belangrijk redding bracht na een poging van Abdoulaye Doucouré, waardoor beide ploegen slechts een punt overhouden aan de degradatiekraker in Leicester.

"Met het mes tussen de tanden" ?? Leicester City en Everton leggen een heerlijke pot op de mat! Maddison mist vlak voor rust een penalty om Leicester op 3-1 te zetten. Onderstaande minuut vat de eerste helft wel samen.https://t.co/V1x0xiaOuF#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/JnxTbu8w8l — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 1, 2023

Leicester City - Everton 2-2

15’ 0-1 Dominic Calvert-Lewin (penalty)

22’ 1-1 Çaglar Söyüncü (assist: Wout Faes)

33’ 2-1 Jamie Vardy (assist: James Maddison)

45+9’ Gemiste penalty James Maddison (Leicester City)

54’ 2-2 Alex Iwobi