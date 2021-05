Mark van Bommel zeer dicht bij trainersklus in top van Bundesliga

Maandag, 17 mei 2021 om 20:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:17

Mark van Bommel ligt nog altijd op koers om de nieuwe trainer van VfL Wolfsburg te worden, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Als de overgang doorgaat, dan wordt Kevin Hofland zijn assistent. Hofland, die dit seizoen werd ontslagen als trainer van Fortuna Sittard, was als voetballer jarenlang teamgenoot van Van Bommel.

Oliver Glasner presteert dit seizoen uitstekend met Wolfsburg, maar de trainer leeft in onmin met algemeen directeur Jörg Schmadtke en moet vertrekken. Die Wölfe voeren al langere tijd gesprekken met Van Bommel en zijn inmiddels dicht bij een overeenkomst, zo weet het Eindhovens Dagblad. De bij PSV ontslagen oefenmeester speelt volgend seizoen met Wolfsburg in de Champions League.

Voor Hofland is de functie als assistent van Van Bommel een kans om zijn trainersloopbaan nieuw leven in te blazen. De oud-verdediger werd dit seizoen vanwege slechte prestaties ontslagen bij Fortuna Sittard, dat onder zijn opvolger Sjors Ultee een enorme opmars kende en zich moeiteloos veilig speelde. Hofland speelde in het verleden bij Fortuna Sittard en PSV zes seizoenen samen met Van Bommel. De twee werkten na hun spelerscarrière ook al een jaar samen in de jeugdopleiding van de Eindhovense club.