Studio Voetbal unaniem eens over zes afvallers uit voorselectie van Oranje

Maandag, 17 mei 2021 om 08:06 • Chris Meijer

Als het analisten van Studio Voetbal ligt, vallen Marco Bizot, Jeremiah St. Juste, Joël Veltman, Kenny Tete, Tonny Vilhena en Quincy Promes in ieder geval af uit de voorlopige EK-selectie van Oranje. In het praatprogramma van de NOS klinken tevens de namen van Rick Karsdorp, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners als het over de afvallers van Oranje gaat. Er wordt bondscoach Frank de Boer tevens aangeraden om in een 5-3-2-formatie te gaan spelen.

Over Bizot, St. Juste, Veltman, Tete, Vilhena en Promes zijn de analisten het eens. Theo Janssen zou Karsdorp en Hateboer niet meenemen. Pierre van Hooijdonk kiest er eveneens voor om de vleugelverdediger van Atalanta te laten afvallen en zou ook Koopmeiners niet opnemen in de definitieve selectie. “Koopmeiners zou ik niet meenemen, omdat er veel betere alternatieven zijn. Gravenberch, Van de Beek, Klaassen, Frenkie de Jong”, zo sluit Ibrahim Afellay zich aan bij Van Hooijdonk.

"Het zijn moeilijke keuzes geweest" | Frank de Boer over de voorselectie Oranje

Van Hooijdonk, Afellay en Janssen zouden op het EK in een 5-3-2-formatie gaan spelen. Van Hooijdonk zou in de voorste linie kiezen voor Luuk de Jong en Memphis Depay. “Ik vind Luuk de Jong het meest verrassend, want die heeft een matig tot zwak seizoen. Bij Sevilla speelt hij niet of nauwelijks, hij scoort niet of nauwelijks. En we hebben andere mensen die op de deur bonken. Ik zou hem helemaal niet meenemen”, reageert Kees Jansma.

“Luuk de Jong heeft in de laatste interlands die gespeeld zijn een belangrijke rol vertolkt”, stelt Van Hooijdonk. Jansma haalt aan dat er met De Jong weinig snelheid op het veld staat. “Frankrijk speelt al jaren met Giroud in de punt”, benadrukt Van Hooijdonk. “Die is toch ook niet zo snel? Het gaat erom wat je er naast hebt staan. Als je naast De Jong Weghorst hebt staan, zeg ik: dat is geen goede combi. Die vullen elkaar niet aan. Maar met Memphis, die dan kan gaan en staan waar hij wil.”

“Ik denk dat het een dilemma is voor Frank de Boer. In zijn hart wil hij beginnen met Memphis en Malen, maar de cijfers zijn voor Luuk de Jong wat beter in het Nederlands elftal”, concludeert Van Hooijdonk. Janssen zou daarentegen wel Donyell Malen naast Memphis Depay posteren. “Als je kijkt naar de spelers die je hebt, is het logisch om voor 5-3-2 te kiezen. Achterin heb je De Ligt, De Vrij en Blind, dat is gewoon prima. Met Dumfries en Wijndal twee backs die aanvallend heel erg sterk zijn, dus die kunnen de zijkanten bespelen. Je hebt twee sterke middenvelders en twee goede spitsen, want Memphis is gewend om in een vrije rol in de spits te spelen en Malen kan daar omheen spelen.”