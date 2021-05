Salarissen in MLS openbaar: Locadia behoort tot absolute grootverdieners

Zaterdag, 15 mei 2021 om 18:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:58

De Major League Soccer heeft de jaarlijkse lijst met de salarissen van alle spelers uit de competitie gepubliceerd. Daaruit blijkt dat voormalig Eredivisie-spelers fors kunnen verdienen in Amerika. Ex-PSV-spits Jürgen Locadia strijkt bij FC Cincinnati gegarandeerd omgerekend 2,32 miljoen euro per seizoen op en is daarmee met afstand de bestbetaalde Nederlander uit de competitie.

Carlos Vela van LAFC is met een gegarandeerde jaarlijkse vergoeding van 5,19 miljoen euro de bestbetaalde speler uit de MLS. De Mexicaanse aanvaller wordt kort gevolgd door Javier Chicharito Hernández van stadgenoot LA Galaxy (4,94 miljoen euro). Op de derde plaats staat Gonzalo Higuaín, die door Inter Miami 4,77 miljoen euro overgemaakt krijgt. Locadia is met zijn topsalaris overigens de elfde bestbetaalde speler uit de competitie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Andere bekenden uit de Eredivisie die in de top van de lijst staan zijn voormalig AZ-spits Jozy Altidore (2,97 miljoen euro bij Toronto FC), oud-Ajacied Nicolás Lodeiro (2,25 miljoen euro bij Seattle Sounders FC) en voormalig sc Heerenveen-middenvelder Michael Bradley (1,23 miljoen euro bij Toronto FC). Verder krijgt ex-Manchester United-aanvaller Nani 2,05 miljoen euro bij Orlando City SC en is voormalig Juventus-middenvelder Blaise Matuidi goed voor 1,23 miljoen euro bij Inter Miami.

De bestbetaalde spelers in de MLS in 2021

NAAM CLUB GEGARANDEERD SALARIS 1. Carlos Vela LAFC 5.186.935 euro 2. Javier Hernández LA Galaxy 4.939.938 euro 3. Gonzalo Higuaín Inter Miami 4.770.128 euro 4. Alejandro Pozuelo Toronto FC 3.863.855 euro 5. Josef Martínez Atlanta United 3.204.099 euro 6. Jozy Altidore Toronto FC 2.965.816 euro 7. Rodolfo Pizarro Inter Miami 2.758.132 euro 8. Maxi Moralez New York City FC 2.704.616 euro 9. Victor Wanyama Montreal 2.545.441 euro 10. Franco Jara FC Dallas 2.451.032 euro 11. Jürgen Locadia FC Cincinnati 2.315.596 euro 12. Carles Gil New England Revolution 2.280.330 euro 13. Nicolás Lodeiro Seattle Sounders FC 2.253.161 euro 14. Robert Beric Chicago Fire 2.225.577 euro 15. Nani Orlando City SC 2.046.987 euro 16. Gastón Giménez Chicago Fire 1.941.945 euro 17. Albert Rusnák Real Salt Lake 1.936.182 euro 18. Sebastián Blanco Portland Timbers 1.904.620 euro 19. Luciano Acosta FC Cincinnati 1.830.127 euro 20. Alan Pulido Sporting Kansas City 1.811.310 euro

In totaal zijn er zestien spelers met een Nederlands paspoort actief in de MLS. Locadia is met grote afstand de bestbetaalde Nederlander: alleen Jamiro Monteiro komt met zijn salaris óók boven één miljoen euro. Monteiro, die eerder uitkwam voor SC Cambuur en Heracles Almelo, strijkt bij Philadelphia Union liefst 1,21 miljoen euro op. Kamohelo Mokotjo, die als Zuid-Afrikaan in 2016 ook een Nederlands paspoort verwierf, staat op de derde plek met een salaris van 830 duizend euro bij FC Cincinnati.

Voormalig Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer, die onlangs ook bij Cincinnati tekende, strijkt 622 duizend euro per jaar op. Voormalig Ajacied Danny Hoesen staat bij Austin FC voor 590 duizend euro op de loonlijst, terwijl ex-AZ-middenvelder Haris Medunjanin, die zijn interlands voor Bosnië-Herzegovina speelt, 515 duizend euro betaald krijgt bij Cincinnati.





De spelers met een Nederlands paspoort in de MLS in 2021