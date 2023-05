Locadia staat op 29-jarige leeftijd voor interlanddebuut en mag dromen van WK

Zaterdag, 20 mei 2023 om 10:10 • Wessel Antes • Laatste update: 12:14

Jurgen Locadia gaat in juni debuteren voor het nationale elftal van Curaçao. De 29-jarige spits, die in het verleden voor meerdere jeugdelftallen van Nederland speelde, is geselecteerd voor de kwalificatieduels van los Azules voor de Gold Cup. Locadia kan op 17 juni zijn debuut maken tegen St. - Kitts and Nevis. Curaçao hoopt, met de ambitieuze bondscoach Remko Bicentini aan het roer, zich uiteindelijk te kwalificeren voor het WK van 2026.

Bicentini begrijpt de keuze van Locadia om zich aan te sluiten bij Curaçao. “Wie wil er nou niet op de Gold Cup spelen? Nadat we vorig jaar een goed gesprek hebben gehad is hij anders gaan denken over ons nationale elftal. Na meerdere jaren te hebben toegekeken heeft hij gezien dat de ogen nu op ons gericht zijn. Als alles goed gaat, is hij straks eindelijk van de partij.” Locadia speelde eerder in diverse jeugdelftallen van Oranje. Voor Jong Oranje kwam de Emmenaar tot zeven interlands, waarin hij eenmaal trefzeker was.

Locadia was onlangs dicht bij een terugkeer in de Eredivisie. FC Emmen en NEC Nijmegen hoopten op de komst van de spits, die uiteindelijk koos voor een lucratief avontuur in China. Inmiddels heeft Locadia alweer acht officiële duels gespeeld voor de Guangzhou Mighty Lions, waarin hij goed was voor drie doelpunten en twee assists. In China ligt Locadia vast tot het einde van dit kalenderjaar. De rechtspoot staat nu, op 29-jarige leeftijd, alsnog voor zijn interlanddebuut.

Naast Locadia debuteert PEC Zwolle-rechtsback Daijiro Chirino in de selectie van Bicentini. De 21-jarige vleugelverdediger speelde in het verleden drie jeugdinterlands voor Oranje, maar heeft in Zwolle tot dusver nog geen basisplek kunnen veroveren. Wanneer Curaçao weet te winnen van St. - Kitts and Nevis wacht een confrontatie met Sint Maarten of Frans-Guyana. Indien ook dat duel wordt gewonnen stroomt het elftal van Bicentini door naar de groepsfase van de Gold Cup, die tot halverwege juli wordt gespeeld in de Verenigde Staten.