Ronald Koeman slaat terug: ‘Ik vind het een gebrek aan respect’

Zaterdag, 15 mei 2021 om 14:16 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:40

Ronald Koeman zat deze week ruim tweeënhalf uur in een restaurant met voorzitter Joan Laporta, waarin de twee de situatie van Barcelona bespraken. De trainer van de Spaanse topclub wilde er daags voor het thuisduel met Celta de Vigo niet al te veel over kwijt, al maakte hij wel duidelijk dat hij graag ook komend seizoen voor de selectie wil staan als hij het vertrouwen van de club voelt. “We hebben het over Barcelona gehad, over de selectie, over de laatste resultaten en we hebben afgesproken om na het seizoen verder te praten”, vertelde de Nederlander op een persconferentie.

Koeman vindt het belangrijk dat hij wordt beoordeeld op het werk dat hij gedurende het seizoen heeft verricht en niet alleen op het eventuele mislopen van de landstitel. “Hoe het team eraan toe was, de moeilijkheden waar we mee te maken hadden”, somde hij op. “We zijn teleurgesteld omdat we aan kop hadden kunnen staan en dat is niet gebeurd. Maar voor elke trainer is het belangrijk dat de club absoluut vertrouwen in je heeft. Ik kan en wil op die manier door als dat inderdaad het geval is. Aan het einde van het seizoen praten we verder. Ik wil door. We zijn een weg ingeslagen die na dit seizoen niet doodloopt.”

“Er zijn dingen die we hebben verbeterd, er zijn ongelooflijke statistieken, maar ik wil graag na het seizoen verder praten. Naar mijn mening zijn er genoeg positieve facetten. Het is niet eerlijk dat mensen zeggen dat alles perfect was en nu opeens verschrikkelijk.” Koeman voelt de steun van de spelersgroep. “Heel erg. En dat is altijd moeilijk omdat je basisspelers hebt en spelers die minder spelen. Ik ben een trainer die duidelijk is naar zijn voetballers toe. Als zich een probleem voordoet, dan praten we daarover. Een trainer moet beslissingen nemen en ik weet dat er spelers zijn die niet tevreden zijn. Ik denk altijd in het belang van de club.”

Koeman vindt niet dat Barcelona de voorbije weken in de strijd om de landstitel zijn eigen ruiten heeft ingegooid. “Niet als je naar het hele seizoen kijkt. We hadden twaalf tot dertien punten minder dan Atlético Madrid. We hebben hard gewerkt en tegelijkertijd lieten Atlético en Real Madrid punten liggen. In de thuiswedstrijd tegen Granada hebben we een grote kans laten liggen. Maar we hebben het over één wedstrijd. Ik ben niet teleurgesteld in mijn spelers. Het is en was een moeilijk seizoen. Vijf of zes spelers hebben tussen 35 en 40 wedstrijden in alle competities gemist. We hebben slechts één speler kunnen aantrekken, al hebben we wel ons best gedaan. En dat is het. De focus ligt nu op de resterende twee wedstrijden. De fans hebben op televisie ook fantastische wedstrijden van ons kunnen zien.”

“De spelers hebben laten zien dat ze hongerig zijn”, vervolgde Koeman. “En het klopt dat we enkele cruciale wedstrijden niet hebben kunnen winnen en dat we tegen Levante niet ons niveau hebben gehaald. Maar meer ook niet. Deze spelersgroep heeft de toekomst. Als we de spelers kunnen halen waarvan wij denken dat ze ons beter zullen maken, dan kunnen de fans absoluut uitkijken naar komend seizoen. Alleen Bayern München heeft in Europa meer doelpunten gemaakt. En we hebben de statistieken van Manchester City op het gebied van gecreëerde kansen. Het gaat niet alleen om het systeem. De mentaliteit om continu aan te vallen is ook belangrijk. We moeten beter worden in de afronding, ook de middenvelders. We mogen en kunnen niet alleen op Lionel Messi vertrouwen.”

Koeman wilde niet kwijt op welke posities versterkingen nodig zijn. “Daar wil ik het graag na dit seizoen over hebben. Daar is het nu niet het geschikte moment voor. We moeten de huidige spelersgroep respecteren. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen die we willen winnen.” Barcelona doet op de laatste speeldag alleen nog mee als zondag van Celta wordt gewonnen én zowel Atlético als Real Madrid gelijkspelen of verliezen. “Het belangrijkste is dat je erin blijft geloven en dat we onze wedstrijden winnen. En dan maar afwachten. We hebben een kleine kans, maar we blijven er desondanks in geloven.”

De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal kreeg de vraag of hij trots zou zijn op datgene wat hij achterlaat als de club besluit om de samenwerking niet te continueren. “Ik ga niet meer op dat soort vragen in. We hebben met elkaar gesproken en dat gaan we na dit seizoen nog een keer. Ik blijf er rustig onder. Of ik me ondergewaardeerd voel? De laatste weken wel, ja”, erkende hij tot slot. “Ik voelde een gebrek aan respect als je kijkt naar wat we hier hebben neergezet. Als je de kranten van de voorbije dagen leest, lijkt het wel of we slecht werk hebben afgeleverd en daar ben ik het totaal niet mee eens.”