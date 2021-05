De Boer laat Babel thuis: ‘Vond het niet gepast om hem toch mee te nemen’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 13:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:31

Ryan Babel zit niet in de voorselectie van het Nederlands elftal. De aanvaller van Galatasaray behoorde steevast tot de spelersgroep van bondscoach Frank de Boer, maar hoeft zich op maandag 24 mei niet te melden voor de driedaagse trainingsstage. De Boer heeft al besloten dat hij de 69-voudig international niet opneemt in de definitieve selectie en vond het daarom 'niet gepast' om hem op te nemen in de voorlopige groep.

"Het zijn zeer zeker moeilijke keuzes geweest, vooral op persoonlijk niveau", zegt De Boer, als hij door OnsOranje wordt gevraagd naar het ontbreken van spelers als Ryan Babel en Kevin Strootman. "Ik heb met Ryan altijd fantastisch gewerkt, ook in mijn periode als Ajax-coach. Met Kevin heb ik natuurlijk iets minder gewerkt. Ik weet dat Ryan heel erg uitkeek naar het toernooi en het misschien zag als zijn laatste kunstje. Vandaar dat ik dat soort jongens opbel met de boodschap dat er geen ruimte is voor hen in de selectie."

"Ik heb hem daardoor niet in de voorlopige selectie gezet. Ik heb mijn keuze eigenlijk al een beetje vaststaan. Dus om hem na de trainingen pas te vertellen dat hij er niet bij zit, leek me niet gepast voor hem", aldus De Boer, die op het EK 26 spelers mag selecteren in plaats van 23. "Aan de ene kant is het een nadeel, want je moet meer jongens tevreden houden. Het is al lastig om twaalf jongens als reserve in te zetten, nu zijn het er nog meer. Maar we weten ook dat sommige jongens geblesseerd kunnen raken. Dan kun je gewoon die jongen even op een zijspoor zetten en een andere jongen kiezen. Daarnaast zitten we in een pandemie. Stel dat er een kleine uitbraak is, kun je dat waarschijnlijk goed opvullen. In dat opzicht is het wel gunstig."'

De Boer houdt bij zijn keuzes rekening met de knock-outfase van het EK Onder-21, waar Jong Oranje aan meedoet. Meerdere spelers komen voor beide ploegen in aanmerking. "Dat doen we in goed overleg met de coach, Erwin van de Looi. Wij hebben altijd de eerste keus natuurlijk. Jongens uit de voorselectie zouden nog terug kunnen naar Jong Oranje. Zij hebben een mooi toernooi in het vooruitzicht. Uiteindelijk beslis ik wie ik meeneem en er zijn genoeg jongens die ervoor in aanmerking komen", aldus De Boer.

"In eerste instantie kijk je naar kwaliteit en of iemand iets kan toevoegen op het EK", verklaart De Boer hoe hij tot zijn keuzes zal komen bij het bepalen van de definitieve selectie. "Daarnaast kijk je: wat voor systeem ga je spelen? Wil je in twee soorten systemen spelen? Als je in één systeem speelt, wil je normaal gesproken gewoon alle posities dubbel bezet hebben. Als je meerdere systemen wilt gaan spelen, kijk je daar ook naar. Dan kun je multifunctionele spelers gebruiken. Daar kijk je goed naar. Uiteindelijk is het ook belangrijk dat spelers fit zijn. Met Daley Blind neem je op dat gebied een risico. Er zijn ook jongens die dit seizoen iets minder hebben gespeeld, maar het is wel belangrijk dat ze fit zijn."