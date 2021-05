WK-held lyrisch over Lewandowski: ‘Heb ik alleen bij Gerd Müller gezien’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 11:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:40

Paul Breitner is zeer onder de indruk van de prestaties die Robert Lewandowski levert in het shirt van Bayern München. De voormalig speler van der Rekordmeister, trefzeker en zegevierend in de WK-finale van 1974 tegen het Nederlands elftal, is er haast van overtuigd dat de Poolse topschutter het record van clubicoon Gerd Müller van veertig doelpunten in een Bundesliga-seizoen zal overtreffen.

"Ik heb er geen enkele twijfel over dat Lewandowski het record van Gerd Müller van veertig treffers zal verbreken", laat Breitner weten in het clubmagazine 51. "Zijn kwaliteiten zijn buitengewoon en zijn verlangen om te scoren heb ik in de afgelopen vijf decennia alleen bij Gerd Müller gezien. Hij is nooit tevreden en wil in elke wedstrijd tien doelpunten maken. En mocht Lewandowski nog drie jaar doorgaan bij Bayern zonder zwaar geblesseerd te raken, dan komt ook het record van Gerd Müller van 365 Bundesliga-doelpunten in gevaar." Lewandowski staat met nog twee competitieduels voor de boeg op 39 doelpunten. In totaal wist hij in de Bundesliga 328 treffers in 438 duels te produceren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"En ik weet ook zeker dat, indien dat mogelijk was geweest, Gerd op de tribune zou zitten bij Bayern en elke keer als Lewandowski zou scoren zijn goedkeuring zou geven. Gerd is zo'n geweldig en rechtvaardig persoon, hij zou er enorm van genieten", voegt Breitner daaraan toe. Bij de inmiddels 75-jarige Müller werd enkele jaren geleden Alzheimer geconstateerd en sinds begin 2015 verblijft de voormalig topschutter van Bayern, maker van het winnende doelpunt tegen Oranje in de WK-finale van 1974, in een verzorgingstehuis.

Breitner ziet overigens overeenkomsten tussen hemzelf en Lewandowski wat betreft het nemen van strafschoppen. "Een keeper moet eerst altijd een hoek uitkiezen om een realistische kans te hebben om een redding te verrichten. Daar profiteert Lewandowski optimaal van, net zoals ik dat vroeger deed. Iedereen weet wat er gaat gebeuren, maar door de vertraagde aanloop van Lewandowski moet een keeper haast wel reageren en een keuze maken. Dat is onvermijdelijk. Een klein zenuwtrekje en het is al gedaan voor de doelman." Het is overigens nog onzeker of Lewandowski op tijd fit is voor het duel met SC Freiburg. Donderdag moest de spits namelijk de training staken vanwege een blessure.